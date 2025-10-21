Palencia, a la vanguardia en nueva vivienda protegida

Buenas noticias para los palentinos, y especialmente para los jóvenes que estén pensando en emanciparse y labrarse un futuro en la capital del Cristo del Otero, ya que podrán optar a una nueva promoción de viviendas colaborativas, en concreto medio centenar, tras una inversión de 6,7 millones de euros por parte de la Junta.

Un proyecto con el que Palencia se posiciona como referente en la promoción de vivienda protegida.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha visitado este martes las obras de esta actuación, ubicada en la calle Hijas de la Caridad y que, según decía, constituye un ejemplo de acceso a la vivienda asequible para los jóvenes y con la innovación en los modelos de habitabilidad sostenible y comunitaria.

Cada vivienda incluye salón, cocina, dos habitaciones, dos baños y cochera, mientras que las áreas compartidas fomentan la interacción social y responden a las necesidades de los jóvenes, quienes accederán a ellas en régimen de alquiler bonificado.

El edificio se desarrolla en planta sótano, baja y cuatro alturas, con 50 plazas de aparcamiento y dependencias técnicas en el sótano. En la planta baja se ubican seis viviendas y dos salas coworking de unos 230 metros cuadrados, junto a un gran vestíbulo cubierto de uso común que fomenta la convivencia vecinal y mejora la eficiencia energética del conjunto.

Las plantas superiores albergan once viviendas por nivel, todas ellas de 60 metros cuadrados útiles, con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. Las viviendas se ejecutan con los estándares del sello de calidad Tuya Vivienda y disponen de calificación energética tipo A, gracias a su conexión con la Red de Calor de Palencia.

La promoción incorpora elementos industrializados y paneles prefabricados de hormigón, reduciendo los plazos de ejecución y reforzando la sostenibilidad y la calidad constructiva.

Suárez-Quiones hacía hincapié también en la reciente convocatoria de ayudas al alquiler publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, con una inversión de más de 50 millones de euros, que refuerza el compromiso de la Junta para facilitar el acceso a la vivienda. “Estamos trabajando en todas las líneas para paliar la preocupación social por el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes”, decía.

La asignación de estas 50 viviendas se realizará mediante un sorteo notarial tras la finalización de la obra, garantizando un proceso transparente.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, destacaba, por su parte, el papel proactivo del Ayuntamiento para anticiparse a la crisis habitacional que afecta a otras grandes ciudades del país. “Aunque los ayuntamientos tenemos pocas competencias en política de vivienda, tenemos mucha incumbencia, porque somos la administración más cercana al ciudadano y vemos venir los problemas”, decía, al tiempo que ponía en valor la bonificación del 100 por cien del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para proyectos de vivienda protegida, una medida pionera que ha incentivado la construcción de 170 viviendas de promoción privada ya en marcha y otras 150 adicionales tras la aprobación de esta bonificación.

Además, anunciaba un nuevo proyecto en la calle Jardines, que sumará 150 viviendas protegidas más con una inversión municipal de 2,5 millones de euros prevista en los presupuestos de 2026. “Palencia está liderando en Castilla y León con un volumen de vivienda protegida muy por encima de otras ciudades, anticipándonos a un problema que, aunque no es acuciante aún, llegará”, aseguró. La cesión gratuita de suelo municipal para las 50 viviendas colaborativas refuerza el compromiso del ayuntamiento con esta causa.

Más de 3.000 viviendas públicas en marcha

Además de esta promoción, la Junta impulsa en la provincia de Palencia proyectos que suman más de 182 viviendas, entre ellas las 10 ya entregadas en Paredes de Nava, y las promociones de venta en Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato y Grijota. Asimismo, se encuentran en fase de estudio nuevas actuaciones en Baltanás, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga y Saldaña.

Por otro lado, en Aguilar de Campóo, se ha aprobado el Plan Regional de Ánbito Territorial en la zona 'Vega de las Claras' para la transformación y revitalización urbana de cerca de 20 hectáreas de superficie, con el fin de desarrollar suelo y las infraestructuras suficientes para albergar más de 800 viviendas nuevas, en su mayoría de promoción pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona actualmente la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas públicas en la Comunidad, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en alquiler, distribuidas en 130 promociones.