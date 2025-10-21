Mañueco afea a PSOE y Vox sus "zancadillas" al avance de Castilla y León

Con la toma de posesión del socialista Sergio Iglesias de su escaño como nuevo procurador por Segovia en sustitución de José Luis Vázquez, tras verse obligado a dimitir por supuestas irregularidades durante su etapa de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso entre 2007 y 2019, arrancaba esta tarde una nueva y tensa sesión plenaria en el Parlamento autonómico -marcada por el rechazo de la Mesa de las Cortes a tramitar los presupuestos de la Junta-, que tendrá su colofón este miércoles con la aprobación del techo de gasto, ya que los socialistas ya avanzaron que se iban a abstener en la votación.

Este veto del órgano de control del Legislativo a las Cuentas de la Junta protagonizaba el debate en el hemiciclo entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los portavoces de la oposición, sobre todo con la socialista Patricia Gómez, quien arremetía contra el jefe del Ejecutivo autonómico por el «bochorno» y «varapalo» sufrido por parte de los servicios jurídicos de las Cortes a cuenta de los Presupuestos.

Mañueco contestaba que habrá un nuevo proyecto presupuestario para 2026 y que lo presentarán "las veces que sea necesario". Además, advertía a los grupos de la oposición que tendrán que retratarse ante dicho proyecto, entre otras cosas, porque serán los "mejores" y "más elevados" Presupuestos y más elevados de la historia de la comunidad.

Además, el presidente reivindicaba con vehemencia que su Gobierno ha cumplido con los plazos para registrar las Cuentas, como marca el Estatuto de Autonomía, y cargaba contra PSOE y Vox «por hacer pandilla» para evitar que Castilla y León siga avanzando.

Por otro lado, Mañueco se mostraba «sorprendido» de que los del puño y la rosa se quejen de la demora en la tramitación de los presupuestos cuando Sánchez sigue arrastrando los de 2023, o lo que es lo mismo, los de le legislatura anterior aprobados con un Congreso de los Diputados totalmente distinto al actual.

«Me habla usted de bochorno cuando lo que de verdad abochorna es el trato denigrante a las mujeres, los fallos de la spulseras antimaltrato, el desfile en los juzgados de exdirigentes del PSOE o los fajos de chistorra», afirmaba el presidente de la Junta, quien afeaba a los socialistas que solo quieran sostener a Sánchez y echaba en cara también a Vox su "compadreo" con el PSOE «para atacar al PP».

El portavoz de los conservadores, David Hierro, advertía a Mañueco durante su cara a cara que no están en las Cortes para ser «una comparsa» del Partido Popular y le urgía a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario y exigir responsabilidades por lo ocurrido con el veto de las Cortes a las Cuentas de 2026.

Mañueco insistía en que Vox y PSOE solo quieren poner «zancadillas» a Castilla y León, añadía que los populares trabajarán para evitar que se siga dando esta situación de «compadreo», y advertía a los grupos de la oposición que les será difícil poder frenar el debate presupuestario. «Tendrán que mojarse», concluía.