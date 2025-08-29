La Diputación de Valladolid invita a las familias que visiten la Villa Romana de Almenara Puras a redescubrir el legado romano a través de un reto digital en TikTok

La Diputación de Valladolid, que preside Conrado Íscar, se ha sumado a la campaña “El Imperio más grande”, una propuesta creativa y familiar lanzada por la Red de Villas Romanas de Hispania, que invita a las familias que visiten la Villa Romana de Almenara Puras a redescubrir el legado romano a través de un reto digital en TikTok.

Esta iniciativa, que fomenta la participación intergeneracional, tiene como objetivo promover el patrimonio cultural de las Villas Romanas, ente ellas la de Almenara Puras, uno de los referentes más destacados del patrimonio romano en Valladolid.

De este modo, hasta el 14 de septiembre de 2025, las familias que visiten la Villa Romana de Almenara Puras podrán participar en esta campaña grabando vídeos de un minuto y medio como máximo sobre la historia y singularidad de la villa. Los vídeos de este reto deben ser subidos a TikTok con el hashtag #MiVillaRomana y está dirigido a al menos dos generaciones, ya que la participación conjunta de abuelos, padres e hijos es uno de los aspectos clave de esta propuesta, que pretende fomentar la transmisión de conocimiento entre las diferentes generaciones, así como la creatividad compartida entre generaciones.

La campaña no solo ofrece la oportunidad de explorar el pasado romano de manera divertida y educativa, sino que también refuerza los lazos familiares y promueve el trabajo en equipo. Los vídeos podrán ser de diversos estilos, desde narrativos hasta teatrales o experimentales, y se seleccionará a una de las familias participantes para realizar un reto final en Roma, donde podrán grabar una pieza audiovisual como narradores del legado romano de Hispania. “El Imperio más grande” forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU.

La Diputación de Valladolid invita a todas las familias que visiten la Villa Romana de Almenara Puras a unirse a esta emocionante reto familiar y a compartir su visión del legado romano. Las villas participantes en esta campaña son La Olmeda (Palencia), La Loma del Regadío (Teruel), Almenara-Puras (Valladolid), Veranes (Gijón), El Ruedo (Almedinilla), Fuente Álamo (Puente Genil), Salar (Granada) y Villaricos (Mula).