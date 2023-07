Se disparan las agresiones a enfermeras

Las agresiones al personal sanitario es una de las principales preocupaciones entre los trabajadores de la Sanidad debido a que estas siguen creciendo cada año. Y especialmente al personal de Enfermería. De hecho, el pasado año se denunciaron 317 agresiones a enfermeras en Castilla y León, el 97 por ciento más que en 2021 cuando se registraron 156 en esa Comunidad, que fue la segunda con mayor número de esos sucesos el año pasado después de Andalucía (728), según el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería.

En el conjunto nacional, el pasado año se denunciaron 2.580 agresiones a enfermeras en España, que suponen un incremento de más de 58,38%, con respecto a 2021, cuando se registraron 1.629 incidentes, según ha informado este jueves el Consejo de Enfermería.

Entre las causas de este aumento alarmante de las agresiones se encuentra un hecho que no deja de ser positivo, a pesar de que no es ni mucho menos buenos que se agreda. Y es que hay una mayor concienciación de los profesionales a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas, según asegura Diego Ayuso, director del Observatorio y secretario general del Consejo.

Un problema que se agrava ante la escasez de enfermeros en España, ya que harían falta al menos cien mil de estos profesionales en estos momentos para que el país se pueda equiparar al resto de naciones europeas, pero, sobre todo, para poder atender mejor a los pacientes y mejorar la calidad de vida y condiciones profesionales de los enfermeros.

"Las enfermeras no son las responsables de los males del sistema, de las demoras en la atención, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas. De hecho, en muchas ocasiones somos quienes también sufrimos todos esos problemas de nuestro sistema sanitario”, asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, quien advierte que con la violencia, ya sea verbal o física, hay que tener tolerancia cero. "No hay justificación alguna para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas", finaliza Pérez Raya.