Dos años de prisión a una pareja que intentó meter droga en la cárcel en un vis a vis

La Audiencia provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a una pareja, un hombre y una mujer, que intentaron introducir droga en la cárcel de Topas (Salamanca) durante un vis a vis.

Según detalla la sentencia recogida por EFE, los hechos ocurrieron en julio de 2021, cuando la mujer fue a visitar a su pareja, presa en la cárcel y, en el control rutinario, voluntariamente reconoció que llevaba en su cuerpo la droga.

Concretamente, la mujer llevaba introducido en su vagina 10 gramos de cocaína; 5 gramos de heroína y 50 gramos de cannabis, que en el mercado ilegal habrían alcanzado un precio superior a los 1.200 euros al por mayor.

Según la Audiencia, la pareja actuó de común acuerdo para introducir la sustancia en la cárcel, donde la querían comercializar, de ahí que les haya impuesto la misma pena: dos años de prisión y una multa de 2.000 euros más los costes del proceso.

Sin embargo, al manifestar su intención de no recurrir la sentencia y, tras no oponerse el Ministerio Fiscal, la Audiencia ha suspendido la ejecución de las penas privativas de libertad, condicionado a que la mujer no delinca en un plazo de dos años y de que el hombre no lo haga en tres y se someta a deshabituación de las drogas.