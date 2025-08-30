Dos estrenos nacionales y cinco autonómicos para un fin de semana en ‘Cir&Co’ repleto de actividades

El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2025’, organizado por la Junta de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, afronta su ecuador con una amplia programación durante el fin de semana, en el que se podrá disfrutar de la mayor parte de las más de 210 actuaciones previstas para este año.

Un programa que apuesta por la excelencia en los espectáculos seleccionados, la calidad y la innovación, además de la internacionalización, al contar con 10 compañías internacionales de las 21 participantes este año. Un esfuerzo organizativo que convierte a ‘Cir&Co’ en una marca de identidad de Ávila y de Castilla y León a nivel nacional e internacional.

Dentro de la programación con 216 espectáculos en cuatro días, destaca la apuesta por los espectáculos de estreno. Tras los estrenos nacionales que se presentan hoy viernes, a cargo de la compañía brasileña y belga ‘Iara Gueller’ con ‘99 cm’ y de ‘Suso González’, de Castilla y León, con su nueva obra ‘Con alma de mujer’, durante el fin de semana se podrá disfrutar en Ávila de los estrenos absolutos en España de las compañías francesas ‘CIE.i.Si’ con su espectáculo ‘Le dernierconcert’ con el que ofrecerá dos pases este sábado 30 de agosto, a las 13:00 y 18:30 horas, en el Palacio de Bracamonte. Un espectáculo que también se verá en El Barco de Ávila el domingo 31 a las 20:00 horas en el castillo; y ‘La Faux Populaire’ que presenta ‘Le Cabaret Renversé’ con tres pases, de viernes a domingo, en la carpa del Atrio de San Isidro, un espectáculo de circo-cabaret en pista circular con instrumentos musicales y objetos diversos.

Además, durante el fin de semana, se podrá disfrutar de cinco espectáculos estrenos en Castilla y León, que se verán por primera vez en la Comunidad, como la obra de circo con música y efectos de sonido que propone la compañía andaluza ‘Truca Circus’ a través de ‘El Círculo’ que pone la mirada en la idea de amistad y los cambios de etapa personal. Será a las 20:30 horas de este sábado en el Episcopio. También la compañía francesa ‘Cirque Au Carré’ ofrecerá su espectáculo itinerante ‘Big Fish’, estreno en Castilla y León, que partirá desde la Catedral a las 12:30 y 18:30 horas de este sábado 30 de agosto.

La compañía castellanomanchega ‘Cía. La Belle École’ presentará en el Palacio de Superunda Caprotti ‘Caricatos’, un espectáculo basado en el legado de los grandes payasos y en los clásicos del cine mudo como Buster Keaton o Bill Irwin. Será a través de dos pases a las 13:00 y 17:30 horas y con una nueva actuación en El Barraco el domingo 31 a las 22:00 horas en la plaza de toros. Y la compañía aragonesa ‘Cía Nostraxladamus’ ofrecerá el estreno en la Comunidad de ‘Rumbo Latòti’ a las 22:00 horas en la plaza del Mercado Chico. Un espectáculo en altura, multidisciplinar, poético y visual para todos los públicos, sobre una estructura autónoma que permite hacer accesible un arte como el funambulismo y la acrobacia aérea.

Este sábado 30 de agosto también llegará el estreno autonómico de ‘Fisgoneo’, el espectáculo de malabares, acrobacia, báscula y clown que ofrecerá la compaña catalana ‘De tal palo’ a las 19:30 horas en la plaza de Adolfo Suárez.