Castilla y León, ya sin incendios de nivel 2 de gravedad tras su agosto más negro

La Junta de Castilla y León decidió reducir a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), tras la reunión del Cecopi, el incendio forestal que se originó en la localidad leonesa de Fasgar el 8 de agosto y que alcanzó su máximo nivel de peligrosidad seis días después por afectar a poblaciones y bienes personales.

Ahora, al desaparecer las causas que motivaron la declaración de IGR 2, se reduce su gravedad a nivel 1 completamente, tanto el incendio original como el foco que se generó el 19 de agosto en la cercana población de Colinas del Campo de Martín Toledano, y que obligó a evacuar varias poblaciones de la comarca.

Con esta mejoría, ya no hay en la Comunidad ningún incendio de nivel 2 y se contabilizan tres de 1: este de Fasgar, además de Porto-La Baña y Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba.

Disolución del Cecopi

Ante esta mejora de la situación el CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico) y el de la provincia de León se disolvieron en las últimas horas como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse. En el caso del autonómico, este centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.

Además del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, han participado permanentemente la Junta, Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil. Sen tuvo unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas realizando tareas de extinción en la Comunidad Autónoma durante este episodio de incendios y trasladó sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas. De la misma manera, también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo.

Sen destacó que la disolución de este organismo “no significa que desde la Delegación del Gobierno se deje de seguir con atención la definitiva extinción de los incendios que todavía se mantienen activos, controlados o estabilizados, así como a posibles futuros incendios que puedan sucederse”. Igualmente, el delegado del Gobierno mostró su agradecimiento “a todo el personal que ha participado y sigue participando en la extinción de estos incendios, de todas las administraciones”. En este sentido también ha mostrado su agradecimiento a los países de la Unión Europea que, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han puesto a su disposición medios aéreos y terrestres para luchar contra estos incendios.

Nicanor Sen también ha agradecido el trabajo del personal de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales implicadas en el dispositivo. “Tampoco quiero olvidarme de la imprescindible colaboración ciudadana a través de los voluntarios”.

Cecopi en León

Igualmente, también se ha disuelto el Centro de Coordinación Operativa Integrada de la provincia de León después de la última reunión mantenida esta mañana, en la que se ha tomado la decisión de rebajar a nivel 1 el incendio de Fasgar, el único que quedaba en nivel 2.

Así lo ha transmitido el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien explicó que “la situación ha mejorado sustancialmente” por lo que se ha tomado esa decisión. “La evolución del incendio de Fasgar-Colinas del Campo ha sido muy favorable. Las bajas temperaturas, las nubes y la llovizna han podido frenar el avance del frente de Tremor y ahora mismo hay que trabajar en labores de consolidación del perímetro”, explica.

Ahora se mantienen en nivel 1 tanto este fuego como el de Llamas de Cabrera, donde la meteorología también ha contribuido a consolidar el perímetro. “Ahora se trabaja en funciones de estabilización”, dijo Diego. Lo mismo ocurre con el de Barniedo de la Reina, donde el perímetro está estabilizado, aunque ha habido pequeñas reproducciones “y se trabaja también en la consolidación del perímetro”.

Por último el incendio de La Baña, también en nivel 1, presenta una evolución favorable, con pequeñas reproducciones en la zona de la cantera que están siendo controladas, informa Ical.

“Por lo tanto podemos decir que la situación es muy favorable y positiva, no tenemos ninguna amenaza para poblaciones ni ninguna desalojada ni confinada y esa es la línea que puede seguir los próximos días”, asegura Diego. “Hay también incendios estabilizados y lo que hace falta es trabajar en la consolidación y perimetración. En los estabilizados y controlados no hay que bajar la guardia, permanecen efectivos y no ha desaparecido el riego de reproducciones”, advierte.

Agradecimientos

Diego aprovechó esta última reunión del Cecopi para agradecer “a todas las instituciones y administraciones presentes en él, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su trabajo en las evacuaciones, a la UME y Defensa por su apoyo logístico y en el operativo y su actividad en extinción”, señaló.

También agradece toda la ayuda de las comunidades autónomas y al Servicio de Medio Ambiente de la Junta “y la compresión y colaboración de vecinos, ayuntamientos, alcaldes, concejales y demás”, concluyó.