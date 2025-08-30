Cortada la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en plena operación retorno tras incendiarse un tren en Ciudad Real

Los problemas vuelven a la alta velocidad ferroviaria. Y esta vez, en plena operación retorno. El tráfico de la línea Madrid-Andalucía se encuentra cortado tras un incendio en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), que ha obligado a evacuar a 210 pasajeros.

Según ha informado el 112 a Efe, el aviso se ha recibido pasadas las 14:05 horas de este sábado desde el kilómetro 201 de la vía férrea y por el momento no hay heridos.

Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) trabajan en la extinción del fuego.

Según ha detallado Renfe a través de la red social X, la detención del tráfico afecta al AVE 02123 Málaga-Madrid, detenido en Puertollano; al AVE 02136 Madrid-Granada detenido en Malagón; al Avlo 02137 Sevilla SJ-Madrid detenido en Villanueva de Córdoba y al Avant 08151 Puertollano-Madrid, que realizará el trayecto Puertollano-Ciudad Real en bus.

Los servicios de emergencia también han movilizado una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.