Transporte
Cortada la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en plena operación retorno tras incendiarse un tren en Ciudad Real
Los 210 viajeros del convoy siniestrado, que viajaba desde Almería hasta Madrid, han sido evacuados. De momento, no hay heridos
Los problemas vuelven a la alta velocidad ferroviaria. Y esta vez, en plena operación retorno. El tráfico de la línea Madrid-Andalucía se encuentra cortado tras un incendio en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), que ha obligado a evacuar a 210 pasajeros.
Según ha informado el 112 a Efe, el aviso se ha recibido pasadas las 14:05 horas de este sábado desde el kilómetro 201 de la vía férrea y por el momento no hay heridos.
Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) trabajan en la extinción del fuego.
Según ha detallado Renfe a través de la red social X, la detención del tráfico afecta al AVE 02123 Málaga-Madrid, detenido en Puertollano; al AVE 02136 Madrid-Granada detenido en Malagón; al Avlo 02137 Sevilla SJ-Madrid detenido en Villanueva de Córdoba y al Avant 08151 Puertollano-Madrid, que realizará el trayecto Puertollano-Ciudad Real en bus.
Los servicios de emergencia también han movilizado una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.
