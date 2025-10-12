Encuentran con vida al anciano de 96 años que desapareció ayer en León

Un particular ha localizado al hombre de 96 años extraviado desde el sábado a mediodía en Escuredo (León), tras lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario, han informado este domingo fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Varios medios aéreos y terrestres compusieron este domingo el dispositivo de búsqueda del nonagenarios que había desaparecido ayer.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León desplegó un amplio dispositivo compuesto de un puesto de mando avanzado, una unidad de apoyo logístico en emergencias, un técnico, una unidad Fénix de drones, agrupaciones de Protección Civil de Riello, Bembibre y Brañuelas y un agente medioambiental para tratar de localizar al hombre.

También colaboraron varias patrullas de la Guardia Civil y vecinos de la zona.

Finalmente, el hombre ha sido localizado y ha sido conducido en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León y se ha desactivado el dispositivo establecido