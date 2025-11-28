Jesús Julio Carnero nombrado Tuno de Honor en el X Aniversario de la Cuarentuna Universitaria de Valladolid

La Cuarentuna Universitaria de Valladolid (CUVA), vinculada a la Universidad de Valladolid, ha celebrado hoy en el Salón de Recepciones su X Aniversario, en un acto institucional que ha reunido a autoridades, miembros de la asociación y representantes del mundo universitario y cultural.

Durante la ceremonia, la CUVA ha hecho entrega al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, del título de Tuno de Honor, como reconocimiento a su apoyo a la tradición tunantesca en un gesto simbólico con el que se la querido agradecer su implicación en la defensa del patrimonio intangible ligado a la vida universitaria y su respaldo a este movimiento, especialmente en un momento histórico marcado por su reciente declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por la Junta de Castilla y León.

Carnero ha agradecido la distinción subrayando “la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad universitaria y cultural de Valladolid”, y ha felicitado a la Cuarentuna por “una década de compromiso, música, compañerismo y defensa de nuestra memoria colectiva”.

Asimismo, la CUVA a nombrado Madrina Honorifica a la Virgen de los Dolores Coronada de la Vera Cruz y ha rendido homenaje a varias personalidades que han contribuido de manera especial a la preservación y promoción de la tradición tunante:

Ramiro Ruiz Medrano

Pablo Trillo Figueroa Martínez-Conde (procurador en las Cortes de Castilla y León)

Joaquín Díaz González (hijo predilecto de Valladolid)

Juan Carlos Prieto Vielba (director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León).

Una década promoviendo cultura, identidad y tradición

Fundada el 14 de febrero de 2015, la Cuarentuna Universitaria de Valladolid nació gracias a un grupo de antiguos tunos de diversas facultades de la UVa, unidos por el deseo de mantener viva la tradición de la tuna más allá de la etapa universitaria. Con el lema ‘Semel Tuno, Semper Tuno’ (‘Una vez tuno, siempre tuno’), la CUVA se ha consolidado como un referente cultural y musical en la ciudad y como una de las agrupaciones más activas dentro del movimiento de cuarentunas de España.

Su labor va más allá de la música: la asociación impulsa la dinamización cultural de Valladolid mediante conciertos, pasacalles y eventos institucionales; fomenta la memoria universitaria y la conexión intergeneracional; contribuye a la proyección turística de la ciudad; y desarrolla actividades sociales y solidarias como conciertos benéficos y visitas a centros sociales.