Mañueco destaca el papel de las cámaras de comercio como “pilar crucial” para la prosperidad del tejido productivo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy el papel de las cámaras de comercio como “pilar crucial” para la prosperidad del tejido productivo en el territorio, durante el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la institución cameral de Salamanca a su expresidente Benjamín Crespo, de quien destacó su aportación de “estabilidad, confianza y servicio” en sus nueve años de labor al frente de la institución.

El acto de entrega tuvo lugar en el marco de un pleno extraordinario celebrado en una abarrotada sede de Cámara de Comercio de Salamanca, en un ambiente solemne y emotivo que reunió a autoridades, como la consejera de Industria, Leticia García, representantes empresariales y miembros del pleno cameral. Fernández Mañueco aseguró que la institución “engrandece la labor de los empresarios, comerciantes y emprendedores de la provincia.

En un discurso recogido por Ical, el presidente de la Junta, quien recordó que conoce al homenajeado desde los once años, pues compartieron pupitre, jalonó su alocución con anécdotas personales y, en clave institucional, subrayó el merecimiento de Crespo para esta distinción, a la vez que le dio la enhorabuena, destacando que es “doblemente reconfortante” porque esta medalla se la entregan sus propios compañeros.

“Las empresas son imprescindibles en el papel dinamizador de la economía y del empleo. Y la Cámara de Comercio de Salamanca, que me consta tiene de su lado a las instituciones locales, puede contar también con la Junta porque creemos en el sector privado y en las bondades público-privadas que contribuyen a un desarrollo importante de la Comunidad”, resumió, recordando el apoyo del Ejecutivo al desarrollo logístico y tecnológico de Salamanca.

Honor inmenso

El propio Crespo reconoció en su discurso la importancia de este día y el “honor inmenso” que supone el reconocimiento. “Durante nueve años esta casa ha sido una parte esencial de mi vida. Aquí he crecido mucho y he tenido el privilegio de servir a quienes sostienen cada día el tejido económico y empresarial de la provincia. Es un símbolo precioso del esfuerzo que tantas veces he entregado, pero también es un compromiso con el presente y con el futuro de esta institución”, afirmó el homenajeado.

Durante el acto se destacó la aportación de Crespo tanto en su faceta empresarial como en su liderazgo institucional. Su mandato estuvo marcado por la recuperación del clima de estabilidad, el impulso a la modernización interna, la ampliación de servicios a empresas y emprendedores, el fortalecimiento de la presencia internacional de la Cámara, así como una defensa “firme y sostenida de los intereses del tejido productivo de la provincia”.

El reconocimiento fue aprobado por unanimidad del pleno, que quiso poner en valor “su capacidad de liderazgo, su visión estratégica y su compromiso permanente con la mejora del entorno económico y social de Salamanca”. El actual presidente de la Cámara, Alberto Díaz, subrayó que Crespo ha sido una “figura clave” para la casa. “Su trabajo incansable, su generosidad humana y su coherencia han dejado un legado sólido que seguirá marcando el rumbo de la Cámara durante muchos años. Esta distinción reconoce una trayectoria ejemplar al servicio de los empresarios de Salamanca”, añadió.

La Medalla al Mérito de la institución es la máxima distinción honorífica que concede la Cámara de Comercio de Salamanca. Su objetivo es reconocer la excelencia, la dedicación y la aportación de personas y entidades que, desde el ámbito empresarial, contribuyen activamente al progreso económico y social de la provincia.