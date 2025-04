Los grandes productores no son tontos, y cuando quieren rodar una de sus películas en exteriores suelen elegir grandes escenarios. Es lo que debieron pensar los creadores del clásico de cine "Robin y Marian", protagonizado por Audrey Hepburn y Sean Connery, que se quedaron prendados de un espectacular castillo medieval, que se encuentra en un pequeño pueblo de España.

No es la primera, ni será la última vez, que Hollywood se fija en escenarios españoles. Son muchos los ejemplos que existen, pero uno de los más sonados fue el que eligieron los creadores de "Robin y Marian", es una película dirigida por Richard Lester en 1976 y protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. Se tituló originalmente The Death of Robin Hood, pero Columbia Pictures lo cambió para que fuera más comercial. Fue el retorno de la actriz Audrey Hepburn tras ocho años de ausencia.

Robin Hood (Sean Connery) vuelve de las Cruzadas, de luchar junto a Ricardo Corazón de León (Richard Harris), para ver que el mundo que ha dejado atrás está completamente corrompido. Mientras tanto, Lady Marian (Audrey Hepburn) ha ingresado en un convento. El reencuentro es inevitable, pero nada es como antes.

La película se rodó en varios territorios de España, como es en Navarra (Artajona, Urbasa, Quinto Real y el bosque de Orgi); pero el más reconocido es el espectacular castillo medieval de la pequeña localidad zamorana de Villalonso.

Villalonso

La fundación de este municipio se remontaría a la Edad Media, enmarcándose dentro del proceso repoblador emprendido por los reyes leoneses en el alfoz toresano. Así, en 1147 el rey Alfonso VII de León otorgó a Villalonso fueros propios de manera conjunta con Benafarces, ​ apareciendo mencionada la localidad una década más tarde en una donación a la Diócesis de Zamora por parte del conde Osorio y su mujer Teresa el 16 de abril de 1159, durante el reinado de Fernando II de León.

Por otro lado, desde las Cortes leonesas de 1188, Villalonso fue una de las localidades representadas por la ciudad de Toro en Cortes, siendo una de las que integró posteriormente la provincia de Toro.

En 1412 se creó el Señorío de Villalonso, que pasó a ostentar Pedro Yáñez de Ulloa tras la compra de las villas de Villalonso y Benafarces a Día Sánchez de Benavides por 2.000 florines de oro. Más adelante, en 1599, el señorío de Villalonso fue elevado a Condado, siendo Juan Gaspar de Ulloa el primer conde de Villalonso. Ya en la Edad Contemporánea, al crearse las actuales provincias en la división provincial de 1833, Villalonso quedó encuadrado en la provincia de Zamora.

Castillo Villalonso

A pocos kilómetros de la villa se encuentra el espectacular Castillo de Villalonso, que se construyó en el siglo XV siguiendo las características de la Escuela de Valladolid, sobre otro edificio de 1235 perteneciente a la Orden de Calatrava.

En el siglo XV fue reconstruido por la familia Ulloa, Juan de Ulloa y su esposa María de Sarmiento, familia que defendió la causa portuguesa de Juana la Beltraneja contra los Reyes Católicos, por lo que perdió el castillo y varias de sus villas.

Sus paredes se levantan en piedra de sillería y las esquinas se rematan con cubos. Los matacanes se apoyan sobre base cilíndrica y sobre ellos se elevan los garitones. En el lienzo norte se sitúa la torre del homenaje con sus almenas y matacanes. La puerta de acceso a la liza está flanqueada por esta torre y por un cubo.

Tras el fallecimiento de Juan de Ulloa y la derrota con los Reyes Católicos, María Sarmiento hizo un pacto de rendición por el que se establecía que recibiría el perdón real y el derecho a conservar la fortaleza de Villalonso. Años más tarde su hijo Diego —segundo señor de Villalonso— vivió una situación muy parecida al alinearse en el bando de los comuneros, que fue el bando perdedor. Condenado a muerte en 1524, pudo conmutar la pena por el pago de 10.000 ducados; además le fue posible conseguir la restitución de sus bienes incluido este castillo y así pudo añadirlo al mayorazgo de Ulloa en 1529. Fue entonces cuando mandó labrar el escudo de sus armas encima de los escudos de sus padres, sobre la puerta de entrada.

En el siglo XX la fortaleza era propiedad de Ángela María Téllez-Girón —duquesa de Osuna— y en el año 1976, en cuando conquistó a Hollywood y sirvió de escenario a más de una película de ambiente medieval, como fue la titulada "Robin y Marian" protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. También en 1979 fue el escenario principal del filme suizo “Geburt der Hexe" (Nacimiento de la bruja).

El 27 de febrero de 1984 la duquesa vendió el castillo a los hermanos Jesús y Elizabeth Cueto Vallejo. Durante varios años el recinto estuvo cerrado hasta que en 2006 comenzaron las obras de remodelación y arqueología con la intervención de la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, obras que finalizaron en 2011.

Las obras de excavación sacaron a la luz vestigios que informaban sobre las modificaciones llevadas a cabo a principios del siglo XVI. Tal ocurrió en la zona este con el foso que habían alterado haciéndolo más profundo de hasta cuatro metros y lo ensancharon recubriéndolo con sillares que se han podido recuperar. Estos cambios los hicieron sobre un foso todavía más antiguo, pequeño y estrecho.

En el lado sur, al desmantelar un frontón moderno apareció una puerta de entrada a la liza.​ En el interior del patio se descubrió un hoyo que había servido de basurero y que contenía residuos de vajillas, tanto de cocina como de mesa, que se pudieron datar del siglo XV y principios del siglo XVI. En ese mismo basurero se hallaron huesos de animales mezclados con pulseras de vidrio.

Los arqueólogos encontraron también unas estructuras domésticas extrañas al castillo, una ocupación que pudo tener lugar entre los siglos XI y XV y que catalogaron como casas propiedad de la orden de Alcántara. Entre esas estructuras había silos subterráneos. En esos trabajos de excavación y restauración no se hizo nada en la barrera o muralla exterior que serviría como una segunda defensa dejando las posibles obras para el futuro.

La fortaleza es una de las mejor conservadas de su época en toda Castilla y León y de las obras patrimoniales medievales más destacadas de la provincia, pues conserva toda su planta original y ha llegado hasta nuestros días en buen estado.

Horarios y precios

El acceso al Castillo de Villalonso es limitado pero posible. Únicamente abre los domingos, con horarios que varían según la temporada. De abril a junio y de septiembre a diciembre, se puede visitar de 12:00 a 14:30 horas. Durante julio y hasta mediados de agosto, el horario se amplía hasta las 20:30 horas. El resto del año, el castillo permanece cerrado.

La entrada general cuesta 2,5 euros, mientras que los grupos y los menores de 12 años pagan 1,5 euros. Para información más precisa o concertar visitas en fechas especiales, es recomendable contactar directamente con el Ayuntamiento de Villalonso en el teléfono 980 696 301.

Otros atractivos turísticos de Villalonso

Pero la villa no es solo su majestuoso Castillo, cuenta con otros atractivos patrimoniales como es el caso de la Iglesia de Santa María de Villalonso que, fechada en el siglo XVI, consta de una capilla mayor cuadrada y de cuyo interior destaca su retablo mayor.

Tiene una ermita que lleva del nombre de ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz aunque su origen está en un humilladero que se edificó a la salida del pueblo en un cruce de caminos que indicaba al viajero cuál tenía que seguir. La fachada principal está construida en piedra y ladrillo y sobre ella se eleva una espadaña con un solo hueco de campana.

Fiestas y tradiciones

Todos los días del año son maravillosos para visitar esta localidad zamorana, pero la villa cuenta con dos fechas de excepción; cada 3 de mayo los habitantes se reúnen para celebrar el día de la Santa Cruz, y durante el 11 de noviembre se organizan las fiestas en honor a San Martín.