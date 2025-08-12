Primera victima en los incendios de Castilla y León

Tragedia en la lucha contra el fuego en Castilla y León, que se ha cobrado su primera victima.

Se trata de un voluntario de 36 años que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia leonesa.

El joven ha fallecido mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas.