Acceso

Castilla y León

Sucesos

Primera victima en los incendios de Castilla y León

Se trata de un voluntario de 36 años que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora

HERREROS DE JAMUZ (LEÓN), 12/08/2025.- El avance de las llamas en la provincia de León del incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha provocado el desalojo de otras 13 localidades en la provincia de León, por lo que ya son 5.500 los vecinos evacuados de 19 poblaciones leonesas desde el día de ayer. Las llamas avanzan rápidamente favorecidas por el intenso viento, que obligó a la evacuación a primera hora de la tarde de hoy martes de unos 300 vecinos de las localidades de Her...
Nuevos desalojos elevan a 5.500 vecinos evacuados en León por el incendio de MolezuelasJ.CasaresAgencia EFE
Rodrigo Ortega
Leon Creada:
Última actualización:

Tragedia en la lucha contra el fuego en Castilla y León, que se ha cobrado su primera victima.

Se trata de un voluntario de 36 años que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia leonesa.

El joven ha fallecido mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas