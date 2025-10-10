La estafa del hijo en apuros: “Hola mamá, se me ha estropeado el móvil y este es mi nuevo número; escríbeme por WhatsApp y te agrego”

La Guardia Civil de Valladolid investiga a dos personas por supuestamente intentar estafar casi 5.000 euros a una madre de Medina de Rioseco a quien enviaron un mensaje a su teléfono móvil haciéndose pasar por su hijo y pedirle ese dinero.

Estas dos personas han sido localizadas en Zaragoza y Albacete y están acusadas de varios delitos de estafa en grado de tentativa, extorsión y amenazas.

Los hechos se remontan a los primeros meses de este año cuando la víctima denunció en el puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco haber recibido un mensaje SMS que simulaba ser de su hijo: “Hola mamá, se ha estropeado el móvil, este es mi nuevo número, escríbeme por WhatsApp y te agrego”.

A través de técnicas de ingeniería social, los ciberdelincuentes lograron manipular emocionalmente a la víctima, convenciéndola para realizar una transferencia bancaria a una cuenta que ellos controlaban, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Posteriormente, intensificaron la presión con mensajes amenazantes como “me encuentro retenido por unas personas”, “no me dejan irme” o “si no pago van a ser problemas”.

Los agentes lograron bloquear y recuperar la totalidad del dinero transferido, que ascendía a 4.900 euros.

La Guardia Civil identificó a dos personas como presuntas autoras de los hechos: una de ellas ha sido formalmente investigada, mientras que la otra permanece en paradero desconocido.

La Benemérita ha instruido las diligencias correspondientes, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial.