Estas son las carreteras cortadas por la nieve

Pese a que el temporal de frío polar ha remitido en las últimas horas, las condiciones climatológicas siguen causando problemas a los conductores. La nieve mantiene cortadas, durante este lunes 24 de noviembre, tres carreteras de la provincia de Burgos y una de Salamanca, que permanecen en el nivel negro de la Dirección General de Tráfico (DGT) desde el pasado viernes, 21 de noviembre.

En concreto, y tal y como revela la DGT, se trata de la BU-570 en el entorno de la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, la BU-571 en el Portillo de la Sía y la BU-572 en el Puerto de Lunada.

Asimismo, se mantiene en nivel negro y, por tanto, cerrada al tráfico por la nieve la carretera DSA-191 en la localidad salmantina de Candelario.