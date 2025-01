Éste es el único lugar del mundo donde se celebra la Cabalgata de Reyes una semana después

El Próximo sábado día 11 de enero tendrá lugar en Becerril de Campos, Palencia. Es una cabalgata única ya que nos dimos cuenta que SSMM Los Reyes Magos no se iban tras la noche de reyes ya que estaban muy cansados y por ello descansaban unos días en sus casas en La Casa de los Reyes Magos en Becerril. Es por eso que tras descansar emprenden de nuevo el camino hacia Oriente.

Para despedirles como se merecen se ha organizado una gran cabalgata en la que se contará con varias carrozas, la estrella de Belén y muchas sorpresas más. Además, como los pajes reales no pueden venir por estar preparando las maletas actuarán con dos influencers y Jorge Pérez ex guardia civil y ganador de Supervivientes que harán de sustitutos de los pajes. El pasado año fueron Rafa Guerrero (ex linier de fútbol y tertuliano del Chiringuito de jugones), Julio Cesar Izquierdo (periodista y presentador de Onda Cero) y JJ Foodie (influencers de comida y motos).

Una parte importante de la cabalgata será su carácter por un lado solidario para ayudar a Darío, un niño leones que tiene una enfermedad rara FOP (Fibrodisplasia Osificante Progresiva) y que necesita de una cura porque cada vez que se da un golpe sus músculos se convierten en hueso llegando a crear un niño de piedra, en redes @pordospulgaresdenada. Después del recibimiento de los reyes se celebrará un sorteo de una gran cesta para recaudar dinero para estudiar su enfermedad así como la donación de 1 kg de alimentos a favor del Banco de Alimentos de Palencia.

Y por otra parte estamos ante una Cabalgata inclusiva para que todos los niños disfruten independientemente de su capacidad. Para ello se lanzarán caramelos sin gluten, fuegos artificiales disparados a un kilómetros de distancia para no oír el ruido pero si ver sus luces y con música con un volumen más bajo para que a las personas con problemas auditivos o autismo no les afecte, y como no acceso preferencial en la recepción de los reyes para niños y personas con movilidad reducida.

Para la realización de la actividad contamos con el apoyo de Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Becerril de Campos, Protección Civil de Villamuriel, los vecinos de Becerril de Campos.

Esta es la II Edición de esta Cabalgata que el pasado año contó con una difusión en medios de más de 10 países y con más de 4.000 personas que desafiaron a la lluvia para despedir a sus majestades en directo.