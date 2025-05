Ester Muñoz: "Las artimañas del PSOE para comprar procuradores de Cs en Castilla y León eran de sobra conocidas"

La diputada nacional del PP por León, Ester Muñoz, presidenta también de los populares leoneses, ha protagonizado este jueves en Ponferrada un foro organizado por "El Bierzo Digital" sobre las carreteras de la provincia leonesa en el siglo XXI en el que han participado también los alcaldes de Ponferrada, Astorga y O Barco de Valdeorras, Marco Morala, José Luis Nieto y Alfredo García, respectivamente, así como representantes del Ayuntamiento de Villablino.

Durante su intervención, Muñoz defendía el adelanto del Congreso Nacional del partido anunciado este lunes pasado por Feijóo para etar preparados ante un posible adelanto electoral por parte de Sánchez, y arremetía duramte contra su Gobierno, del que decía que vive en un caos permanente y se encuentra en descomposición por la corrupción que atenaza a la familia de Sánchez, a su Ejecutivo y al PSOE.

"España vive un momento de inestabilidad en el que puede pasar cualquier cosa, y el PP tiene que estar perfectamente engrasado para cuando llegue la cita con las urnas, ya sea este verano o en 2027", apuntaba la dirigente leonesa, para quien lo importante es el proyecto y dar una alternativa a los españoles.

En este sentido, advertía de que la gente está cansada de no llegar a final de mes, de no poder comprarse una casa, un coche, de que los precios no dejen de subir y escuchar al Gobierno decir que vamos en cohete. "España necesita funcionar otra vez y eso va a llegar de la mano del presidente Feijoo”, aseguraba, en declaraciones recogidas por Ical.

La diputada acusaba también al presidente del Gobierno de "no ocuparse de lo importante”, como de elaborar y presentar unos presupuestos, que es lo que vertebra el resto de la legislatura y permite a los diputados y senadores meter enmiendas y partidas para los territorios. "Como llevamos sin tener esos debates durante años, porque no presentan los presupuestos, es muy difícil hablar de los problemas que tiene, en mi caso, la provincia de León”, lamentaba Muñoz, quien apuntaba que hacer una Conferencia de Presidentes, como la anunciada para el 6 de junio en Barcelona "está muy bien, pero lo que tiene que hacer es dedicarse a gobernar”.

Respecto al supuesto intento de ‘compra’ de procuradores de Ciudadanos en Castilla y León para sacar a Alfonso Fernández Mañueco del Gobierno de la Comunidad, Muñoz afirmaba que esas maniobras “eran de sobra conocidas”.

“Era algo de sobra conocido, las artimañas del PSOE para comprar procuradores de Ciudadanos. La única novedad es que ahora se ha hecho público y por escrito con los whatsapp y se ha demostrado que el presidente lo sabía", señalaba Muñoz, para quien estos mensajes entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos son "bastante" clarificadores y demuestran quien es el personaje, quien es Pedro Sánchez. "Él mismo se ha descrito con sus palabras se ha descrito”, concluía.