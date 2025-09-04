Estos son los pueblos que adelantan el inicio del curso escolar en Castilla y León

Se acabo lo bueno para los más pequeños de la casa. Tras más de dos meses de vacaciones es hora de volver a organizar las mochilas para ir al colegio. Para algunos lo tienen que hacer antes que otros. Y es que el curso escolar 2025-2026 se iniciará en Castilla y León el próximo lunes 8 de septiembre, excepto en unos pocos municipios que lo están haciendo hoy.

Los pueblos que adelantarán su particular “vuelta al cole” son los sorianos de Ólvega, Ágreda y San Esteban de Gormaz, debido a las modificaciones aprobadas en la provincia de Soria al calendario escolar general de la Comunidad. Los centros educativos de Educación Infantil y Primaria de estos municipios iniciarán las clases con 761 alumnos.

El CEIP Sor María Jesús de Ágreda inicia el curso con 292 alumnos (72 de Infantil y 220 de Primaria), el CEIP Virgen de Olmacedo, en Ólvega, con 278 (cinco del primer ciclo de Infantil, 79 de Infantil y 194 de Primaria) y el Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz con 191 (61 de Infantil y 130 de Primaria).

El viernes también anticiparán el inicio de las clases a la fecha general ordinaria establecida para el comienzo del curso, fijada para el próximo lunes día 8, 4.230 alumnos (datos provisionales), correspondientes a los centros de Educación Infantil y Primaria de Soria capital

El viernes día 5 también comienzan las clases en el Centro de Educación Especial Santa Isabel, con 51 alumnos (39 de Educación Básica Obligatoria y 12 de Formación para la Transición a la Vida Adulta).

El lunes 8 de septiembre comenzarán las clases de Infantil y Primaria en el resto de la provincia, excepto en los centros de Almazán, que retrasarán el inicio del curso escolar, por coincidir con las fiestas locales (Bajada de Jesús), al martes 9 de septiembre.