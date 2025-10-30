Execyl celebrará elecciones el próximo 19 de noviembre en Valladolid

El Consejo de Dirección de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León (Execyl) se ha reunido en la sede madrileña de NTT DATA, uno de sus patronos y miembro de este órgano de gobierno, en lo que ha supuesto el último encuentro del actual Consejo antes de la celebración de las elecciones previstas para el próximo 19 de noviembre en Valladolid, momento en el que se renovará su composición y se designará al nuevo presidente de Execyl para los próximos cuatro años.

El Consejo está actualmente integrado por representantes de Gullón, Mercadona, CEOE Castilla y León, Iberaval, Adecco, Michelin, Unicaja, Incosa, Getronics, Grupo Eulen, Serbatic, Grupo CFI, RBH Global, Sáenz Suministros Industriales y NTT DATA.

Durante esta reunión de trabajo, los miembros del Consejo llevaron a cabo una reflexión conjunta sobre el momento que atraviesa la Fundación en el cierre de esta etapa y sobre las bases que permitirán al nuevo Consejo seguir contribuyendo al propósito de Execyl: demostrar que otra forma mejor de hacer las cosas en el mundo empresarial es posible. Esta reunión refuerza, además, el compromiso compartido de los Patronos por construir un ecosistema empresarial más innovador, sostenible y conectado con los retos del futuro.

En los últimos años, Execyl ha superando el centenar de compañías miembro, abriéndose a todo tipo de organizaciones -desde micropymes hasta grandes multinacionales, incluyendo el sector público y el tercer sector- y posicionándose como referente en buenas prácticas y mejora de la excelencia en la gestión en la Comunidad.