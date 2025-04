Expertos analizan en Zamora las acciones más eficientes ante las desapariciones de personas

Unas 400 personas, entre guardias civiles, agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal y de la Gendarmería de Francia, participan en Zamora en las IV Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias en el Mundo Rural, que se celebran en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana.

“Se trata de formar a las fuerzas civiles y a todos los actores e instituciones implicadas en la búsqueda de personas desaparecidas y concienciar y formar a la población, a autoridades y a alcaldes sobre la importancia de este problema y que se tomen medidas preventivas para que la gente no desaparezca”, explicó el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido.

“El primer objetivo es que nuestra respuesta ante un desaparecido sea más ágil, más rápida y más eficaz y creo, humildemente, que lo hemos conseguido. La demostración palpable es en este último desaparecido, que estamos buscando actualmente en el pantano de a Almendra”, añadió, en referencia a la búsqueda de un hombre que fue visto por última vez el pasado jueves, 27 de marzo, en Arquillinos.

“El dispositivo se puso en marcha enseguida y, la verdad, hemos mejorado ostensiblemente de algunos años a esta parte, aunque tenemos que seguir mejorando. Aun así, tenemos que seguir mejorando”, indicó.

Por otra parte, Héctor David Pulido hizo hincapié en el objetivo de “seguir trabajando para que la provincia de Zamora sea un referente” en la búsqueda de personas desaparecidas. “Zamora es una provincia que forma parte de la España despoblada, con una población envejecida, y eso es un problema que nos toca muy de lleno”, subrayó.

“Zamora, con estas cuartas jornadas, ya se está consolidando como referente en el tema de desaparecidos, no solo a nivel nacional, sino también internacional, con las condiciones que tiene Zamora de frontera con Portugal”, valoró.

Mitos

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora reiteró su advertencia sobre el mito de no avisar de una desaparición hasta pasadas 24 horas. “Yo creo que cada vez, menos porque lo repetimos en todas las jornadas. No nos cansamos de repetir que no hay esperar 24 horas para denunciar la desaparición de una persona. Desde el minuto uno que falte una persona, llamen al 062 o al 112 y denuncien la desaparición”, señaló.

“También hay que recordar que el servicio que presta la Guardia Civil es absolutamente gratuito. Todos los medios que ponemos en marcha no le cuesta nada a la persona que nos avisa de la desaparición. Activamos helicópteros, drones, el Servicio Cinológico, los GEAS y, si hay que darse la vuelta, nos damos la vuelta a coste cero para el ciudadano”, rubricó.

“Máxima tristeza”

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, reconoció que las Jornadas empiezan con la “máxima tristeza” por la tragedia ocurrida en Asturias. “Han fallecido cinco personas. Empezamos con un minuto de silencio. Estamos con dos días de luto oficial por duelo, recuerdo y acompañamiento a las familias de los fallecidos”, subrayó.

Por lo que se refiere a la desaparición involuntaria de personas mayores, el subdelegado indicó que “no se trata de algo puntual y anecdótico” porque “ocurre a menudo” en la provincia de Zamora. “En los últimos años, cada 15 o 20 días desaparecía una persona. Es verdad que, en los tres primeros meses de este año, habían desaparecido solo dos personas, comparado con años anteriores”, precisó.

“En siete años, ha mejorado mucho la situación. La respuesta del dispositivo de la Guardia Civil es impresionante. También hemos mejorado mucho en la comunicación con la familia, que es fundamental porque los familiares están afligidos y preocupados”, explicó.

En este sentido, puso como ejemplo la búsqueda nocturna de personas desaparecidas, que era “escasa o inexistente” hace unos años. “Las cosas han cambiado. Está el Pegaso, los drones… La búsqueda también se hace por la noche y eso alivia la tristeza de las familias”, precisó.

Asimismo, hizo hincapié en la lucha contra los mitos descritos y en potenciar la prevención con el apoyo de la tecnología. “Hay medios tecnológicos para tener controladas a personas mayores y, en caso de que desaparezcan, poder localizarlas con facilidad”, comentó.

El general jefe de la zona de Castilla y León, Fernando de Luz, incidió en el “despliegue” que la Guardia Civil de toda España hace “en un punto”, en caso de ser necesario, como ocurre con la búsqueda del hombre desaparecido en el embalse de Almendra. “Están trabajando los GEAS de Valladolid, los GEAS que vienen de Valdemoro (Madrid) y, si hace falta, el Servicio Cinológico, para buscar restos cadavéricos”, anotó.

Igualmente, apuntó que la búsqueda de una persona desaparecida, sea de forma voluntaria o involuntaria, “obliga legalmente” a la Guardia Civil, que debe “preservar los posibles indicios delictivos” que pueda haber tras la desaparición. “Eso conlleva que la Secretaría de Estado emitiera la instrucción número 3, en 2019, y un protocolo de búsqueda de desaparecidos que nos asigna la dirección de esos dispositivos y nos obliga a coordinarnos con ola Agencia de Emergencias y Protección Civil, el 112, los Bomberos, Cruz Roja, voluntarios y policías locales”, enumeró.