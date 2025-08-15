Rescatan el cadáver de un varón en el río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)

El cadáver de un varón de unos 40 años fue rescatado a primera hora de esta mañana en el río Tera a su paso por la localidad de Puebla de Sanabria.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 7.33 horas que informa de la presencia de un cuerpo que flota en el rio Tera en Puebla de Sanabria, dando como puntos de referencia el puente peatonal y el camping.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Zamora, a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil, a Bomberos de la Diputación de Zamora y al Centro Coordinador de Emergencias que coordina el rescate de agua.

Los bomberos rescataron el cuerpo sin vida de un varón de unos 40 años. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó al Grupo de Intervención Psicológica (GRIPDE) para que comunicara el fallecimiento.