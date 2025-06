La expresión que muchos leoneses aborrecen y con la que el resto de España alucina

Castilla y León es una de las 17 regiones de la actual España autonómica, que se constituyó en 1983 como resultado de la unión de las provincias que pertenecían a las regiones históricas de Castilla la Vieja y León.

Si bien, fue la última autonomía española en constituirse a través del Estatuto de Autonomía, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la unión de Castilla y León tiene raíces históricas profundas, con ambos reinos unidos en varias ocasiones a lo largo de la Edad Media.

Además, en el año 1833 esta división creó las provincias, y muchas de las que hoy conforman Castilla y León quedaron adscritas a las regiones de Castilla la Vieja y León. Actualmente, Castilla y León es el resultado de la unión de nueve provincias: las tres que estaban adscritas a la Región de León (Salamanca, Zamora y León) y las seis de Castilla la Vieja (Valladolid, Ávila, Palencia, Burgos, Soria, Segovia).

El texto del Estatuto terminó siendo aprobado con 208 votos a favor, 100 abstenciones, cuatro votos negativos y dos nulos, después de meses de duras negociaciones entre la Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE, los dos partidos mayoritarios del momento junto a Alianza Popular

Desde entonces, y han pasado ya 42 años, las relaciones entre leoneses y castellanos, sobre todo entre los de las capitales leonesa y vallisoletana, como máxuimos exponentes de esta división, han tenido sus mejores y peores momentos, casi siempre ligados a la rivalidad deportiva y no ha ocasión tras un éxito deportivo que no se grite "¡Pucelano el que no bote!", si es en León; o "¡Leonés el que no bote!", si es en Valladolid. Además, en un término despectivo los vallisoletanos llaman cazurros a los leoneses. Y lo hacen "por su carácter y por defender y mantener su tierra casi sin cambios".

Aunque también ha habido alguna que otra rencilla en la política, casi siempre por parte del leonesismo representado por la UPL con los presupuestos de la comunidad como telón de fondo.

Asimismo, desde la unión de Castilla y León siempre ha sobrevolado una duda a la hora de nombrar a los ciudadanos que viven y trabajan en este territorio:

¿Castellanoleoneses o castellanos y leoneses? Tal es así que este unto ha sido debatido también en una sesión plenaria, concretamente del Ayuntamiento de León, hace casi cuatro años.

Fue el 24 de septiembre de 2021 cuando el Consistorio leonés que ya presidía el actual regidor, el socialista José Antonio Díez -impulsor también y pionero en las mociones de apoyo a la región leonesa que se han aprobado en las dos últimas legislaturas en varios municipios, también alguno de Zamora y Salamanca, e incluso en la Diputación leonesa-, aprobaba por unanimidad solicitar a la Real Academia de Lengua Española, la RAE, que se eliminara el término castellanoleonés y se remplazara por el oficial de castellanos y leoneses que recoge el Estatuto de Autonomía en su reforma de 2007.

Y es que la RAE no recoge el gentilicio como castellano y leonés sino qu elo funde en castellanoleonés y explica que lo hace en alusión a una entidad unitaria, como es la comunidad autónoma de Castilla y León, aunque se componga de dos territorios históricos diferenciados.

Desde la RAE tienen claro que desde el punto de vista lingüístico no es apropiado utilizar la expresión 'castellano y leonés' y mucho menos inmovilizar en masculino singular el primero de los gentilicios independientes, dando lugar a a expresiones como "ciudadanos castellano y leoneses" o "instituciones castellano y leonesas" que en la Real Academia consideran aberrantes.

Pero en la Carta Magna de Castilla y León se nombra castellanos y leoneses a los habitantes de la comunidad por los gentilicios por separado de los “territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla. Objetivo: dejar clara la existencia de dos regiones diferenciadas en esta comunidad, como así se apuntaba en el texto de la moción.

En estos momentos, el leonesismo vive su segunda época dorada tras la de la ´decada de los noventa del pasado siglo. En la actualidad tienen tre sprocuradores en las Cortes de Castilla y León y las expectativas para las próximas elecciones autonómicas son las más altas de su historia. De hecho, la nueva líder, Alicia Gallego, elegida por consenso en el congreso de la formación hace apenas dos semanas para sustituir a Luis Mariano Santos, tiene claro el objetivo: ser la fuerza más votada en la provincia, por encima de PP y PSOE.

Lo sleonesistas se ven más fuertes que nunca, con mayor poder político municipal y con la mayor representación en las Cortes de Castilla y León, por lo que "las perspectivas de futuro son importantes", apuntaba Gallego, para quien el fin último es conseguir que León, junto a Salamanca y Zamora, formen la región número 18 en España.

Por tanto, se puede decir que una de las expresiones que muchos leoneses aborrecen a la hora de referirse a su ciudad o provincia es que les llamen castellanoleoneses.