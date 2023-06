El Festival Little Opera cumple su octava edición con novedades como el estreno absoluto de la obra ‘La Metamorphosis’

El Festival Little Opera celebrará del 2 al 6 del próximo mes de agosto su octava edición, con novedades como el estreno absoluto de la ópera de cámara ‘La Metamorphosis’, con motivo del centenario del fallecimiento de Franz Kafka, con libreto y música de Igor Escudero, y ‘El retablo de Maese Pedro’, de Manuel de Falla.

El Festival, que se ha convertido en una referencia en el panorama musical nacional, ofrecerá el viernes, 4 de agosto, una gala lírica en la plaza de la Catedral, con los solistas Aquiles Machado y Miren Urbieta-Vega, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por el maestro Alberto Cubero.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, destacó que la iniciativa cultural “salió adelante, incluso en pandemia”, como propuesta de “gran calidad musical”, e incidió en que el formato facilita acercarse a la ópera a un público que no lo conoce. “Es perfecto para que la gente que todavía no conoce mucho el género se acerque a él, que es nuestro objetivo fundamental, porque son obras de formato pequeño, de corta duración, así que es mucho más accesible, incluso también en los precios que también son muy populares”, indicó.

“Hay que ofrecer propuestas culturales porque es el complemento fundamental para toda la oferta turística. Por eso, también se buscan lugares diferentes para los conciertos, en este caso, en la plaza de la Catedral, y opciones para el público infantil, con una función matinal gratuita en las Aceñas de Cabañales y en Bermillo de Sayago y Fermoselle”, enumeró.

María Eugenia Cabezas hizo estas declaraciones en el Ayuntamiento de Zamora durante la presentación del Festival, en un acto que contó también con la participación del concejal de Comercio y Turismo, Christoph Strieder; la presidenta de la Asociación Lírica de Zamora y directora del Festival, Conchi Moyano; el diputado provincial de Cultura, Jesús María Prada, y la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez.

Provincia

Al igual que en anteriores ediciones, tras la gala lírica, habrá una degustación de productos de la tierra en los Jardines del castillo, y se mantiene la apuesta del Festival por acercar la ópera a otros escenarios de la provincia. De esta forma, Bermillo de Sayago y Fermoselle acogerán los días 2 y 3 de agosto las representaciones de ‘El retablo de Maese Pedro’, un espectáculo infantil programado como celebración del centenario del estreno de la obra y que también se representará el domingo, 6 de agosto, en las Aceñas de Cabañales.

El concejal de Comercio y Turismo, Christoph Strieder, consideró que el Festival “se ha convertido en una marca para Zamora entre los aficionados al género” e incidió en que “no es un festival multitudinario, pero es una oferta atractiva en Castilla y León para la gente de la Comunidad autónoma, para Madrid y, naturalmente, para los viajeros que pasan sus vacaciones aquí”.

En este sentido, destacó que “hemos demostrado que, en Zamora, sabemos colaborar y organizar bien con otras instituciones” y agradeció la participación de la Junta de Castilla y León y, de forma especial, de la Diputación de Zamora.

El diputado provincial de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Promoción del Territorio, Jesús María Prada, en su última intervención en ese puesto, valoró la participación de la Institución en “los grandes eventos culturales” de la capital zamorana para llevarlos a la provincia, como ha ocurrido con las Jornadas Internacionales de Magia y el propio Festival Little Opera. “Ha sido un placer llevar esta cultura de primer nivel a la gente de los pueblos que tiene los mismos derechos a disfrutar de la cultura que las grandes ciudades”, subrayó, además de agradecer la colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, que fue rubricada por los ediles presentes.

Por su parte, la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez, calificó de “elemento clave” la colaboración institucional para que proyectos como el Festival Little Opera salgan adelante. “Es un reflejo de cómo el arte, la música, la gastronomía y el turismo se muestran en esta ciudad. La Junta sigue colaborando, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en un festival que no tendría tanto éxito si no fuera, también, por el marco que es Zamora, que hace que todo sea más apetecible e interesante. Ojalá que este sea un año exitoso y que vengan muchos más”, deseó.

El VIII Festival Little Opera terminará con un programa doble en el Teatro Principal de Zamora, con la ópera bufa ‘La Canterina’ de Joseph Haydn, y la ‘Cantata del Café’ de Johann Sebastian Bach, con la soprano Natalia Labourdette y la dirección musical de Luis Aguirre.

Además, habrá un encuentro en el Museo Etnográfico de Castilla y León con el compositor Igor Escudero y con el director de escena Íñigo Santacana.

“Único” en Europa

La directora, Conchi Moyano, afirmó que se trata de un festival “único” en Europa porque la ópera de cámara “no suele formar parte de los grandes circuitos debido a su pequeño formato” y porque, “tras él, se esconde la labor de medio centenar de voluntarios, abriendo las puertas a socios y a todos aquellos ciudadanos que quieren participar en su organización”.

Conchi Moyano realzó la participación de artistas de Castilla y León, como la palentina Alexandra Requejo, y reivindicó un “espacio creativo común” en la Comunidad autónoma, y de jóvenes cantantes zamoranos en la producción de ‘El retablo de Maese Pedro’.