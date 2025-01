El Foro de la Cultura invita a “perder el miedo a entendernos entre todos” en su edición “más internacional”

El Foro de la Cultura afronta su edición “más internacional” del 20 al 23 de febrero en Valladolid. En su octava convocatoria, y con el lema ‘¿Quién dijo miedo?’, la cita refrenda su apuesta por el papel crucial que la filosofía debe jugar en la sociedad, y acercará al público la perspectiva de pensadores, escritores, sociólogos o cineastas, de países como Albania, Rusia, Argentina o Alemania, entre otros, que abordarán cuestiones como la historia del miedo, cómo se usa el poder, la muerte, la libertad de expresión y temas antropológicos. “Hace dos años el Foro se centró en el odio, el pasado año en el humor, y ahora nos apetecía dar un giro total para hablar sobre el miedo, un tema muy complicado”, apuntó el director del encuentro, Óscar Blanco, que aseguró que “el Foro pretende ser un espacio para compartir ideas, algo que cada vez es más complicado”. En su opinión, se trata de “un espacio ideal para que gentes con ideologías diferentes podamos compartir y reflexionar sobre cosas en las que podamos estar de acuerdo o no. Hay que perder el miedo a entendernos entre todos”, deslizó.

A su lado, el humorista Joaquín Reyes, colaborador en el diseño de la programación del VIII Foro de la Cultura y autor de su cartel, recalcó en declaraciones recogidas por Ical que el tema elegido como eje central en esta edición es “apasionante, porque nadie está a salvo del miedo”. “Todos reconocemos ese sentimiento, esa sensación, pero hay muchos tipo de miedo y causas para el miedo. Existe el miedo real, miedos imaginarios, irracionales... Cuando experimentamos felicidad automáticamente empezamos a sospechar que algo malo va a pasar, como si la felicidad fuera un mal augurio. Es un sentimiento que como especie nos ha ayudado a no extinguirnos”, afirmó antes de aplaudir la “variedad y calidad” de la propuesta.

También intervino en la presentación de esta edición la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, para quien el Foro es “uno de los acontecimientos culturales más relevantes del panorama nacional”. Según apuntó, “el miedo interviene en el ritmo de lo cultural y desde lo social”, y del 20 al 23 de febrero será protagonista en el Calderón, donde “se hablará del miedo desde un plano transversal, desde todas las disciplinas, sociología, criminología, con cuarenta ponentes de primer orden”. “Sófocles decía, para quien tiene miedo, todo son ruidos”, señaló antes de concluir que “vencer el miedo es vencer el desafío”.

Por su parte, la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, aseguró que los ponentes seleccionados este años “son envidiables” y destacó que “no hay eventos en Madrid y Barcelona como este”. “Cada año el Foro nos abofetea con un título que nos hace pensar, con ponencias multidisciplinares”, alabó antes de asegurar que “el Foro abraza la cultura, el pensamiento, el cine, la filosofía y cualquier revulsivo que nos haga pensar y sentir, porque sentir es lo único que nos hace estar vivos, y no importa a veces lo que sintamos”.

Entradas disponibles mañana

Las entradas para asistir a las diferentes sesiones programadas en el Teatro Calderón pueden retirarse, de forma gratuita, en las taquillas del propio espacio escénico a partir de mañana miércoles, 15 de enero (de 10.00 a 14.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas, de martes a viernes; y los sábados y festivos en el mismo horario matinal y desde las 17.00 hasta el comienzo de los actos). Además, estarán disponibles en la web tcalderon.com, en este caso con 1,20 euros de gastos de gestión. Pueden reservarse también a partir de mañana en la web forodelacultura.es las localidades para las actividades programadas tanto en el Calderón como en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid.

Tras una programación previa en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, los días 19 y 20, las intervenciones en Valladolid darán comienzo en el Paraninfo de la UVa, donde el jueves 20 de febrero (17.00 horas) abrirá el programa la conversación ‘A gritos’, con el líder del proyecto musical Depresión Sonora, Marcos Crespo, y Joaquín Reyes. En el mismo escenario de la UVa (a las 19.00 horas), hablarán sobre ‘El pánico a escena’ los vallisoletanos Fernando Cayo, Sara Rivero y Fito Robles (Siloé), en conversación moderada por la publicitaria y diseñadora gráfica Laura Asensio.

El historiador británico Robert Peckham (‘Una historia alternativa del mundo’) y el sociólogo y filósofo alemán Heinz Bude (‘La sociedad del miedo’) compartirán el viernes 21 la mesa ‘Desde que el miedo es miedo’, con ilustradora y autora de la novela gráfica ‘Miedo’, María Hesse, y con el periodista, escritor y analista político Esteban Hernández como moderador.

Acto seguido, bajo el enunciado ‘Libres frente a la amenaza’, intervendrán dos mujeres que han tenido que enfrentarse al temor a represalias por defender la libertad: la abogada y activista musulmana Seyran Ates y la poeta y artista rusa Daria Serenko. Junto a ellas estará la autora de ‘Free: Coming of Age at the End of History’, la profesora en la London School of Economics y filósofa albanesa Lea Ypi, además de la periodista vallisoletana Victoria M. Niño, que moderará la conversación.

El programa vespertino del 21 de febrero propone una primera cita a las 16.00 horas en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón, en torno a las virtudes y peligros de la inteligencia artificial, de la mano del matemático, divulgador científico y profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja Eduardo Sáenz de Cabezón, en la conferencia ‘A nuestra imagen y semejanza. Un viaje al cerebro de la máquina’, organizada en colaboración con UEMC. A continuación, la mesa ‘Rebeldías y rebeliones’ reunirá al antropólogo francés y profesor en la Universidad de Estrasburgo David Le Breton, y a la escritora australiana especialista en cultura actual McKenzie Wark. El periodista y coordinador del suplemento Ideas, de ‘El País’, Joseba Elola, moderará ese encuentro que recorrerá los miedos contemporáneos en un mundo dominado por la tecnología. En el debate que cerrará la jornada, bajo el enunciado ‘Temo, luego existo’ participarán los filósofos Fabienne Brugère, Daniel Innerarity y el alemán Wolfram Eilenberger, acompañados por la profesora de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UVa María Caamaño.

Una conferencia sobre inteligencia artificial a cargo de Antonio Guzmán, director del área de Discovery de Telefónica Innovación Digital, abrirá la jornada del sábado 22 y la actividad regresará a la sala principal del teatro con la mesa ‘Informa, que algo queda’ (11.00 horas), con el cofundador y codirector del digital satírico El Mundo Today Xavi Puig, la cofundadora de Maldita.es Clara Jiménez y el periodista autor del libro ‘Fariña’, Nacho Carretero, moderados por la también periodista Esther Neila.

El siguiente encuentro será entre la jurista, criminóloga y escritora especializada en personalidad psicopática y delitos violentos Paz Velasco y una víctima de esos delitos, Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, con la periodista Lucía Rodil como moderadora. El diálogo, titulado ‘True crime: ¿Dónde está el límite?’, se detendrá en las cuestiones éticas relacionadas con la creación de obras audiovisuales basadas en crímenes reales.

La bióloga molecular leonesa y primera española miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García Alonso, la deportista de atletismo adaptado y ganadora de una medalla de oro y otra de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Adiaratou Iglesias, y la cantante, multinstrumentista y compositora de músicas urbanas Sara Socas protagonizarán la conversación ‘¿Quién dijo miedo?’, conducida por la periodista y activista Nerea Pérez de las Heras. Y la sesión final de la jornada del sábado 22 girará en torno a ‘El temor y la vida’, con el escritor y periodista Martín Caparrós, y la filósofa y profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid Ana Carrascosa Conde.

La última jornada se iniciará con un mano a mano dialéctico entre el escritor y columnista Juan Soto Ivars y el humorista y dibujante Joaquín Reyes. Respondiendo al reto irónico ‘Sujétame el cubata’, ambos han aceptado el desafío de exponer sus opiniones sobre la censura y la cancelación tras una discrepancia en la pasada edición del Foro de la Cultura. La periodista Marta Fernández ejercerá como moderadora. Y la edición concluirá a continuación con la mesa ‘Monstruos’, con el director Alejandro Amenábar, la escritora y programadora Desirée de Fez y el actor Javier Botet, junto al periodista de la Agencia Ical César Combarros en el papel de moderador.