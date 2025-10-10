Francisco Vázquez contrapone la "corrupción" de Pedro Sánchez al “cumplimiento y compromiso” del PP

El secretario autonómico del PPCyL y vicepresidente Primero de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, apuntó a tres “c” y vinculó al presidente del Gobierno con la “corrupción” mientras que destacó el “cumplimiento y compromiso” de su partido. En este sentido, durante un encuentro en la localidad de Sanchonuño (Segovia), con alcaldes y concejales de esa zona, en el que el alcalde Carlos Fuentes se encargó de dar la bienvenida a todos los asistentes, trasladó que el nombre de Pedro Sánchez después de todo lo que se ha conocido va asociado a la palabra “corrupción, tanto a nivel familiar, como en su relación política con sus dos personas de confianza imputados".

En cuanto al “cumplimiento”, Vázquez subrayó que “el PP cumple lo que promete invirtiendo más de 350 millones de euros en la provincia de Segovia, en lo que va de legislatura en Castilla y León, en diversos proyectos en materia de infraestructuras, agricultura y ganadería, servicios sociales, educación, sanidad, …”.

Para concluir, Vázquez defendió el “compromiso” del Partido Popular caracterizado por la “unidad y la acción” que “siempre ha centrado el trabajo del PP a todos los niveles, en los pueblos, en la Diputación, en las ciudades, a nivel autonómico y en un futuro en España”.

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Segovia y Senadora, Paloma Sanz, abogó por un Gobierno “sólido” en España, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que lleve a cabo políticas como las que está desarrollando el de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. “Nos encontramos ante una ausencia de estabilidad, por el deterioro institucional y el desgobierno en los que el Ejecutivo central ha sumido a la Nación, sin Presupuestos Generales del Estado desde 2022, sin una mayoría parlamentaria sólida y con la legislatura menos productiva, la gestión se resiente gravemente y los problemas reales de los españoles se relegan. Mientras esto ocurre, se sigue avanzando en pactos con los separatistas”, dijo Paloma Sanz.

Sanz incidió en que los grandes retos pendientes en España se están agravando por la “inacción y el sectarismo imperantes”. “Las dificultades en el acceso a la vivienda, la pérdida del poder adquisitivo de los españoles, la elevada presión fiscal o el descontrol de la inmigración irregular son la constatación más evidente”, dijo, como recoge Ical.

Paloma Sanz denunció que la “corrupción rodea al Gobierno, al partido y al entorno personal del presidente del Ejecutivo”. En este sentido, dejó claro que “quien renuncia a cualquier objetivo común, pacta con partidos como Bildu, y tiene como único propósito enfrentar al pueblo, ya no es su digno representante”. Por todo ello, Paloma Sanz reivindica a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular como ”única alternativa de Gobierno".

El presidente del Comité Electoral del PP y Consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, que también participó en el acto, hizo un balance de todos aquellos compromisos que el PP adquirió hace casi cuatro años con los segovianos y que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está llevando a cabo, como es la nueva infraestructura hospitalaria, el Grado en Enfermería, el Centro de Salud de Cuéllar, el Segovia IV, la incorporación de cinco nuevas unidades de servicio vital avanzado (8 en total) y dos de servicio vital básico (14 en toda la provincia), el acondicionamiento de algunas travesías como la de Campo de Cuéllar, la de San Miguel de Bernuy o la de Cantalejo, se ha apoyado la construcción de distintos parques de bomberos en la provincia, la construcción de viviendas para jóvenes o la recarga del acuífero del Carracillo.

Por último, el secretario provincial y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, también se sumó a las críticas hacia el Gobierno de Sánchez, asegurando que el Partido Popular es “el único que aboga por el municipalismo”, de ahí el apoyo y el trabajo que los populares “siempre desarrollan en el medio rural, encarnado por los alcaldes y concejales” de esta formación a lo largo de toda la provincia, que “encarnan los valores fundamentales de un país democrático”. Asimismo, manifestó su gratitud a todos los que, de una forma u otra, desde el PP, trabajan por la provincia de Segovia.