La Fundación CIVES pone en valor la educación en democracia en la segunda edición de los Diálogos para la Convivencia

La Fundación CIVES puso en valor la educación en democracia frente a la educación en dictadura durante la celebración de la segunda edición de los Diálogos Educativos para la convivencia y la memoria democrática, que se enmarcan dentro del programa ‘Memoria, escuela y democracia’.

La jornada fue inaugurada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien estuvo acompañado en la apertura del acto por el presidente de Fundación CIVES, Victorino Mayoral Cortés, y el patrono de la Fundación CIVES, Francisco Tomillo Guirao.

Tras la apertura, tuvo lugar conferencia titulada ‘Una pedagogía de la memoria democrática’, impartida por el catedrático de Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca, José María Hernández Díaz, con la presentación de la profesora de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, Carmen Romero Ureña.

Este diálogo educativo es una de las actividades que emanan del segundo convenio que Fundación CIVES firmó con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. A través de una serie de acciones que se desarrollarán durante 2025 y 2026, se hará un análisis riguroso del pasado con la mirada puesta en el presente, especialmente, en el ámbito de la educación.

La actuación musical a cargo del coro del IES Condesa Eylo dio paso a un diálogo educativo con la participación del alumnado y el profesorado de varios institutos y del ámbito universitario. Un acto moderado que fue moderado por el profesor en la Universidad de Valladolid y director del Área de Alta Inspección de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Santiago Esteban Frades.

La jornada se completó con la mesa redonda ‘Sociedad civil y el valor de la educación para la convivencia y la memoria democrática’, en la que estuvieron representados los sindicatos UGT y CCOO, así como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Esta conversación fue moderada por la alta inspectora de Educación de la Delegación del Gobierno, M. Nieves Gómez Muñoz. La jornada concluyó con la entrega de diplomas.

Además de estos encuentros, se llevará a cabo una recogida y difusión de situaciones de aprendizaje de memoria democrática, la formación de educadores y educadoras mediante un curso online, la publicación de diez monografías (recopiladas en un libro final) y la celebración de dos encuentros nacionales.