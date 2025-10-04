ASPACE Salamanca reclama una Estrategia Estatal en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

ASPACE Salamanca reivindicará el próximo 6 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la puesta en marcha de una Estrategia Estatal que garantice la equidad y los servicios especializados para las personas con grandes necesidades de apoyo. La organización insiste en que el 80% de estas personas requiere atención continua las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que reclama un compromiso firme y estable de las administraciones públicas.

El acto institucional tendrá lugar a las 11.30 horas en la Plaza Mayor de Salamanca y contará con la participación de representantes políticos, sociales e institucionales. Intervendrán, entre otros, el presidente de ASPACE Salamanca, Jesús-Alberto Martín Herrero, el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, la subdelegada del Gobierno, Rosa María López Alonso, y la gerente territorial de Servicios Sociales, Isabel Fernández Cambón.

Durante el evento se dará lectura al manifiesto del Movimiento ASPACE, en el que se subraya la necesidad de garantizar apoyos personalizados, vida independiente y financiación pública suficiente que cubra los costes reales de los cuidados. Además, se enmarca dentro de la campaña nacional #YaToca, que busca acabar con las desigualdades territoriales y la fragmentación de los servicios que afectan directamente a las familias.

Entre las actividades previstas, ASPACE Salamanca iluminará la fuente de la Puerta de Zamora con los colores corporativos de la entidad, colocará mensajes en paneles informativos de la ciudad en colaboración con el Ayuntamiento, organizará un flashmob a cargo de la Escuela de Arge y dispondrá una mesa informativa y un libro de mensajes. La jornada se completará con la actuación de la cantautora salmantina Sossie.

ASPACE Salamanca recuerda que trabaja desde 1979 para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades en la provincia, ofreciendo servicios de atención temprana, educación, centros de día, residencias, viviendas, ocio y apoyo a familias, con la implicación de más de 230 profesionales y medio centenar de voluntarios.