Los ganaderos ya pueden solicitar la ayuda para la reposición de vallados afectados por los incendios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural prosigue con la implantación de medidas del Plan de Recuperación de la Junta para las zonas afectadas por los incendios de este verano que han calcinado más de 141.000 hectáreas en la comunidad, sobre todo en las provincias de Zamora y León, además de arrasar poblaciones y hacer un daño tremendo al campo, sobre todo a la actividad ganadera.

El departamento que dirige María González Corral ha publicado el formulario de declaración responsable para poder acceder a la ayuda para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios.

Un subvención a la que los afectados podrán acceder hasta el 15 de octubre y para lo que bastará con presentar una declaración responsable cuyo formulario ha publicado ya la Consejería de Agricultura de la comunidad.

Así, según informan fuentes de la Consejería, esas declaraciones se podrán presentar por parte de los titulares públicos (entidades locales), privados y perceptores de la solicitud única de ayudas de la PAC 2025 con vallados que hayan sufrido daños por los incendios y estén incluidos en la relación oficial de municipios afectados.

Entre otros requisitos, será necesario disponer de imágenes georreferenciadas y un plano que acredite los daños sufridos en los vallados.

No obstante, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará los controles oportunos para verificar las declaraciones presentadas.

Este formulario se suma al modelo de declaración responsable ya disponible para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena, de acuerdo con una de las medidas del Plan de Recuperación puesto en marcha en la comunidad tras los incendios