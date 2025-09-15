Acceso

Sociedad

Sociedad

¿Puedo cortar el árbol de mi vecino si está bloqueando la luz natural?

Existen prácticas y ordenanzas municipales que pueden variar según el lugar

¿Puedo cortar el árbol de mi vecino si está bloqueando la luz natural?
¿Puedo cortar el árbol de mi vecino si está bloqueando la luz natural?istock
Álvaro García
Creada:
Última actualización:

La convivencia entre vecinos en lo que respecta a setos, árboles, raíces o ramas que invaden la propiedad ajena genera muchos roces. En España hay leyes claras, principalmente en el Código Civil, que regulan estas situaciones, pero también prácticas y ordenanzas municipales que pueden variar según el lugar.

¿A qué distancias se pueden plantar árboles o arbustos respecto al lindero?

Según el artículo 591 del Código Civil, cuando no haya una ordenanza municipal específica o una costumbre local que diga lo contrario:

  • Para árboles altos: la distancia mínima desde la plantación hasta la línea divisoria (el lindero) ha de ser de 2 metros.
  • Para arbustos o árboles bajos: esa distancia es de 50 centímetros. Estas normas sirven de referencia básica, pero siempre debe comprobarse en el Ayuntamiento correspondiente si hay ordenanzas locales que obliguen a mayores distancias o impongan reglas adicionales.

¿Qué hacer si las ramas o raíces del árbol del vecino invaden mi propiedad?

El artículo 592 del Código Civil regula este tipo de situaciones. En resumen:

  • Tienes derecho a exigir que se corten las ramas que sobresalen (o atraviesan) la línea divisoria.
  • En cuanto a raíces, si invaden tu terreno, puedes cortarlas tú mismo, siempre que sea dentro de tu propiedad.
  • No puedes dañar el árbol o la propiedad del vecino más allá de lo necesario ni sin permiso. Podar ramas invasoras está permitido, pero no cortar el árbol entero si no es tuyo.

¿Puedo cortar o podar yo esas ramas sin permiso?

La ley establece que solo se puede actuar dentro de tu propiedad y respecto a lo que sobrepase la línea divisoria. Si cortas ramas que están en terreno del vecino, podrías enfrentarte a denuncias o reclamaciones legales.

Plantar nuevos árboles cerca de lindes: buenas prácticas

  • Antes de plantar árboles altos cerca de un lindero, conviene hablar con el vecino para evitar malentendidos.
  • Averigua si en tu municipio hay ordenanzas que regulen distancias o altura máxima de árboles o setos.
  • Piensa en la especie: algunas crecen mucho, tienen raíces invasoras o pueden causar sombra excesiva al vecino.

Casos especiales

  • Árboles singulares o monumentales: estos tienen protección especial y no pueden cortarse ni podarse sin autorización de la administración correspondiente.
  • Ordenanzas municipales: pueden imponer reglas más estrictas (distancias mayores, obligaciones de poda, sanciones etc.). Por ejemplo, algunas ciudades regulan la altura de setos, el mantenimiento, etc.

Qué hacer si tienes un problema

  • Conversa con el vecino: muchas veces basta con dialogar y llegar a un acuerdo amistoso.
  • Si no lo hace, puedes enviar una comunicación formal, por ejemplo burofax o carta certificada, solicitando la poda de ramas o eliminación de raíces invasoras.
  • Si aún así no hay solución, se puede acudir a la vía judicial para que un juez ordene las acciones necesarias.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas