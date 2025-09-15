¿Puedo cortar el árbol de mi vecino si está bloqueando la luz natural?

La convivencia entre vecinos en lo que respecta a setos, árboles, raíces o ramas que invaden la propiedad ajena genera muchos roces. En España hay leyes claras, principalmente en el Código Civil, que regulan estas situaciones, pero también prácticas y ordenanzas municipales que pueden variar según el lugar.

¿A qué distancias se pueden plantar árboles o arbustos respecto al lindero?

Según el artículo 591 del Código Civil, cuando no haya una ordenanza municipal específica o una costumbre local que diga lo contrario:

Para árboles altos: la distancia mínima desde la plantación hasta la línea divisoria (el lindero) ha de ser de 2 metros.

la distancia mínima desde la plantación hasta la línea divisoria (el lindero) ha de ser de 2 metros. Para arbustos o árboles bajos: esa distancia es de 50 centímetros. Estas normas sirven de referencia básica, pero siempre debe comprobarse en el Ayuntamiento correspondiente si hay ordenanzas locales que obliguen a mayores distancias o impongan reglas adicionales.

¿Qué hacer si las ramas o raíces del árbol del vecino invaden mi propiedad?

El artículo 592 del Código Civil regula este tipo de situaciones. En resumen:

Tienes derecho a exigir que se corten las ramas que sobresalen (o atraviesan) la línea divisoria.

En cuanto a raíces, si invaden tu terreno, puedes cortarlas tú mismo, siempre que sea dentro de tu propiedad.

No puedes dañar el árbol o la propiedad del vecino más allá de lo necesario ni sin permiso. Podar ramas invasoras está permitido, pero no cortar el árbol entero si no es tuyo.

¿Puedo cortar o podar yo esas ramas sin permiso?

La ley establece que solo se puede actuar dentro de tu propiedad y respecto a lo que sobrepase la línea divisoria. Si cortas ramas que están en terreno del vecino, podrías enfrentarte a denuncias o reclamaciones legales.

Plantar nuevos árboles cerca de lindes: buenas prácticas

Antes de plantar árboles altos cerca de un lindero, conviene hablar con el vecino para evitar malentendidos.

Averigua si en tu municipio hay ordenanzas que regulen distancias o altura máxima de árboles o setos.

Piensa en la especie: algunas crecen mucho, tienen raíces invasoras o pueden causar sombra excesiva al vecino.

Casos especiales

Árboles singulares o monumentales: estos tienen protección especial y no pueden cortarse ni podarse sin autorización de la administración correspondiente.

estos tienen protección especial y no pueden cortarse ni podarse sin autorización de la administración correspondiente. Ordenanzas municipales: pueden imponer reglas más estrictas (distancias mayores, obligaciones de poda, sanciones etc.). Por ejemplo, algunas ciudades regulan la altura de setos, el mantenimiento, etc.

Qué hacer si tienes un problema