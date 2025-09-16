Muere a los 25 años Martina García Anguita, exconcejala y dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha

Martina García Anguita, dirigente de 25 años y exconcejala en el municipio de Marchamalo (Guadalajara), ha fallecido este lunes. En la actualidad, ocupaba el cargo de Acción Institucional del partido.

Estudiante de Derecho, Martina hizo historia en 2019 al convertirse, con tan solo 19 años, en una de las concejalas más jóvenes de la región, ejerciendo su labor en el Ayuntamiento de Marchamalo durante ese mandato.

A lo largo de su trayectoria, también ocupó puestos en listas electorales, fue portavoz del Área Joven de Podemos Castilla‑La Mancha y responsable del Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024. En la asamblea ciudadana celebrada el 15 de diciembre del año pasado, fue elegida consejera ciudadana con uno de los mayores apoyos de la región.

Desde la formación morada expresan su pesar ante esta pérdida. La describen como "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar". "Nos han quitado un trozo de vida" afirman en un comunicado.

A través del coordinador autonómico, José Luis García Gascón, el partido ha acompañado en los últimos días a la familia y ha anunciado que se están coordinando manifestaciones de apoyo y despedida entre los diferentes grupos de militancia de toda la comunidad.

Además, la secretaria general del partido, Ione Belarra, ha expresado personalmente sus condolencias: "Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal", han señalado como mensaje final desde Podemos.