Jorge Rey pone fechas a las altas temperaturas y al calor sofocante en Castilla y León

El gurú del tiempo, el meteorólogo Jorge Rey, conocido por sus predicciones en redes sociales a través de las cabañuelas, vuelve a advertir en un reciente vídeo de un mes de septiembre inestable en toda la geografía española. Y es que se pueden esperar vientos invernales y vientos polares y que un fuerte anticiclón en España podría dar lugar a la llegada de altas temperaturas, poco probable en la antesala del otoño.

Sí que habrá precipitaciones y también se refiere a Castilla y León donde avisa de que "se podría llegar hasta los 35 grados a inicios de esta semana, en especial a partir del miércoles.

"España se prepara para un tiempo variable, en el que convivirán cielos despejados en gran parte del país con episodios de tormenta, fuertes rachas de viento y calor sofocante en algunos puntos", situación que según Jorge Rey, puede pillarnos desprevenidos, por lo que recomienda estar atento a los avisos oficiales.

Unas predicciones que coinciden con las previsiones de la Aemet en Castilla y León, ofrecido por el delegado territorial Manuel Mora junto al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. El otoño será más seco y cálido de lo habitual, siendo el suroeste de la comunidad las zonas más afectadas por las bajas precipitaciones.

Y de cara esta semana, Mora ha señalado que esta situación anticiclónica se agravará a partir del miércoles en buena parte de la Meseta que puede alcanzar hasta los 36 grados.