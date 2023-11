González Corral insta al Gobierno central a que “derribe muros” para que la cobertura de banda ancha llegue a todo Castilla y León

La consejera de de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, instó este jueves al Gobierno central a que “derribe muros” en lugar de “levantar barreras” para conseguir el objetivo compartido de que la cobertura de banda ancha fija y móvil llegue a los 2.248 municipios de la Comunidad, puesto que “ya es el siglo XXI” y por lo tanto “no se trata del futuro, sino del presente”.

González Corral participó hoy en un jornada titulada ‘Conectividad y Digitalización como clave del Desarrollo Rural’ que tuvo lugar en la sede del PP de Salamanca para explicar a otros cargos de su formación los avances que está realizando desde la Consejería en materia de trasformación digital que, según matizó, va “íntimamente ligada” al medio rural. “por desgracia, desde las comunidades autónomas no tenemos competencia para extender la fibra ni extender el 5G”, advirtió, señalando al Gobierno central.

“Sin ello no tenemos futuro. Estamos hablando de la comunidad autónoma más extensa, con la mayor dispersión de población, y es necesaria esa apuesta por esa conectividad. Nuestro presidente anunció la creación de una mesa de las telecomunicaciones con uno de los objetivos claros que era luchar porque la conectividad sea real en el 100 por 100 del territorio”, recordó en declaraciones recogidas por Ical en la sede ‘popular’ de la calle Echegaray.

Según la consejera, desde el Gobierno autonómico sí que pueden trabajar otras líneas y una de ellas se refiere a las competencias digitales de los ciudadanos. “No se trata solo que llegue la cobertura, también que sepan utilizarla. Ahí estamos desarrollando un programa para llegar a todos los municipios con formación de todos los niveles, y también estamos trabajando mucho, porque es muy importante la colaboración entre distintas administraciones, con convenios, con entidades locales, con ayuntamientos, con diputaciones, para que utilicen las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, a través de sensores, para hacer un uso mucho más eficaz y eficiente”, amplió.

Como, según prosiguió, es necesaria una “buena y estrecha” colaboración entre las distintas administraciones para esa lucha contra la despoblación del territorio, González Corral manifestó que, por el contraria, a Castilla y León no llega “apoyo suficiente” del Ejecutivo central. “Por ello, reivindicamos una vez más que esa cobertura sea real en todo nuestro territorio, que llegue para que podamos seguir trabajando y no hablemos solo de competencias digitales, no hablemos solo de sensorización, también podamos hablar de tecnologías de vanguardia con las universidades, con los centros tecnológicos”, finalizó.

Años de retraso

Por su parte, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, recordó que la Junta persigue actualmente el “blindaje” de los servicios esenciales en el territorio, incluyendo educación, sanidad y servicios sociales, pero advirtió de que “hay que ir un paso más allá”, que pasa por “fijar población”, pero también por “poner las condiciones económicas necesarias para que se mantenga y los empleos se creen en el territorio”.

Vázquez, no obstante, refirió que se trata de que la conectividad llegue a toda la ciudadanía, pero también a todo el territorio, habida cuenta de la dispersión que caracteriza a la Comunidad y, de ahí, los planes de digitalización que, por otra parte, denunció que “van con retraso”. “El último presupuesto del Partido Popular a nivel nacional, cuando era presidente Mariano Rajoy, a preveía más de 400 millones de euros para esto. Llegó el Partido Socialista y esto lo paró hace cinco años”, recordó.

“No sabemos en qué se emplearon esas partidas, aunque nos lo podemos imaginar, ya saben ustedes, de 13 a 22 ministerios, el gasto superfluo que han creado este Gobierno, y también lo que queremos poner encima de la mesa es que incluso, aunque hay administraciones como la Junta de Castilla y León interesadas en extender esa fibra, esa banda ancha, la administración central se ha reservado las competencias propias con fondos europeos para hacerlo. Y, por lo tanto, todos los retrasos que se están produciendo son achacables al gobierno de España”, zanjó.

Inversiones

Además, la vicesecretaria autonómica de Desarrollo Rural y Despoblación del PP de Castilla y León, Yolanda de Gregorio Pachón, insistió en las críticas al Gobierno central porque, según manifestó, “no quiere y no deja invertir”. “Si tanto se nos llena la palabra de que queremos luchar contra la despoblación, mejor ejemplo, que de esos 15.000 millones de euros que se han dado a Cataluña, por favor, se lo destinen a Castilla y León, porque este gobierno del Partido Popular sabe en qué invertirlos”.

Finalmente, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ejerció como anfitrión y abrió los turnos de palabra, recordó que el mundo rural es una de las “señas de identidad” de su partido. “Se está trabajando mucho y bien. Nuestros pueblos necesitan la mejor conectividad en todos los sentidos y estamos seguros de que a través de las políticas que está impulsando nuestro partido vamos a darle más oportunidades a la gente que se quiere quedar en nuestros pueblos a vivir, y eso pasa porque nos sigan financiando, porque lleguen los millones de euros que Salamanca necesita p unara sus grandes proyectos”, comentó quien también es alcalde de la ciudad y no dejó pasar la oportunidad para reivindicar, una vez más, las frecuencias ferroviarias a Madrid.