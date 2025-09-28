Piden la mejora de la carretera LE-213

Los vecinos de la localidad leonesa de Gradefes y alrededores, como es el caso de Mellanzos, Villarmún, San Miguel de Escalada y Casasola de Rueda, están que trinan y hartos de pedir el arreglo de la carretera que les une con la vecina localidad de Puente Villarente, la LE-213, por el mal estado en el que se encuentra la misma, con muchas grietas y un asfalto muy deteriorado a lo que hay que sumar un drenaje inexistente, lo que es otro hándicap cuando llueve.

"Circular por esta carretera es un auténtico riesgo diario para quienes la transitan", denuncian los vecinos, que este fin de semana han convocado una protesta para volver a pedir que se acometan las obras de acondicionamiento de esta vía muy transitada y vital en las comunicaciones de esta zona de la provincia de León, además de eje estratégico para el turismo rural y cultural. En este sentido, cabe señalar que se trata de un vial que permite el acceso a San Miguel de Escalada, enclave de gran valor patrimonial.

Los participantes de la protesta, que portaban pancartas en las que se podía leer, entre otras cosas, "Sin carretera, sin cobertura, sin fibra, ¡Mellanzos olvidado!, realizaron una marcha lenta con vehículos y tractores a través de esa carretera hasta la localidad de Santa Olaja, donde se leyó un manifiesto y llevaron a cabo varios cortes intermitentes del tráfico rodado .