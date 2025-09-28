La obra de la red de calor en Huerta del Rey provocará cortes de calles en Valladolid: Este es el plan de tráfico previsto

La implantación de la red de calor sostenible en el vallisoletano barrio de Huerta del Rey y su ampliación a nuevas comunidades de vecinos, traerá consigo nuevas afecciones al tráfico rodado en la capital del Pisuerga a partir de mañana lunes, según informan desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad .

Los trabajos afectarán a la avenida Gloria Fuertes, una de las principales entradas al centro de Valladolid a través del puente de Poniente, que verá reducido el paso de vehículos a un solo carril en sentido centro.

El Servicio de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Valladolid ha diseñado un plan de tráfico en coordinación con la empresa ejecutora de las obras para minimizar los efectos de las obras y tratar de reducir al máximo los plazos.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. En la primera se cerrará completamente al tráfico la calle Arzobispo José Delicado entre Gloria Fuertes y Calixto Valverde, y también el acceso desde Juana de Castilla a Gloria Fuertes. Para compensar, el tráfico desde la avenida de Salamanca podrá continuar hacia el centro o girar hacia Juana de Castilla, siempre a través de un único carril.

En la segunda fase, el corte total se trasladará a la calle Juana de Castilla en el tramo que conecta con Gloria Fuertes y su aparcamiento, además de suprimir el carril central de Gloria Fuertes hacia el centro. En ese momento, la calle Arzobispo José Delicado quedará reabierta por completo.

La reducción de carriles en Gloria Fuertes podría generar retenciones en horas punta, dado que esta vía canaliza buena parte de los accesos desde Huerta del Rey hacia el puente de Poniente. Se recomienda reducir al máximo los desplazamientos en vehículo privado por esta zona mientras duren las obras, aproximadamente un mes, y utilizar el transporte público.

El dispositivo contempla desvíos señalizados a través de la calle Leopoldo de Castro, tanto para quienes circulen hacia la avenida de Salamanca como para los que se dirijan al centro. Los movimientos desde la calle Joaquín Velasco Martín se mantendrán sin cambios en ambas fases.

Además de los cortes de tráfico, las obras afectarán de forma parcial a las aceras, con pasos alternativos mediante pasarelas. La empresa encargada de la ejecución de los trabajos colocará carteles informativos en portales y vados para advertir a los vecinos con antelación.

Corte en el barrio del Hospital

Además, el Ayuntamiento ha autorizado otro corte de tráfico en el barrio del Hospital, en torno al Clínico Universitario. También a partir de este lunes 29 de septiembre y durante una semana, permanecerá cerrada la calle Doctor Fleming en el tramo comprendido entre Doctor Mercado y Doctor Bañuelos, como consecuencia de las obras de renovación de una acometida de saneamiento.

La intervención implica también el corte de la calle Doctor Mercado entre Madre de Dios y Doctor Fleming, lo que obligará a invertir provisionalmente el sentido de un ramal de Doctor Fleming para dar salida a los vehículos que acceden desde la calle Real de Burgos.

La medida, de menor envergadura que la prevista en Gloria Fuertes, afectará sobre todo a los residentes de la zona, que deberán prestar atención a la señalización provisional y a los desvíos habilitados. El Ayuntamiento recuerda que los trabajos se prolongarán durante una semana y que los vecinos recibirán cartelería informativa en portales y vados.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid.