Segovia se abre paso con fuerza como referente del suprarreciclaje en la moda

El Teatro Juan Bravo se ha convertido este fin de semana en lugar de referencia para la moda sostenible de la mano de la segunda edición de SOS-Tejible.

Un encuentro que volvió a atraer a un público numeroso y diverso, que se postula a nivel nacional como una de las citas de referencia en torno al suprarreciclaje y la economía circular.

Más de un millar de asistentes han participado en una actividad de doce horas que combinó reflexión, creatividad y participación ciudadana, que incluyó mesas redondas con expertos, diseñadores y representantes del sector y en la que se abrieron talleres al público para que los creadores mostraron sus diseños elaborados con textiles reutilizados en una feria-exposición.

El desfile de moda sostenible, que contó en su dirección artística con Manuel Beltrán, fue el momento más especial, con diseñadores como María Lafuente o la firma Venus presentes, que sorprendieron con propuestas innovadoras y demostraron que es posible conjugar moda, belleza y respeto por el medio ambiente.

"La provincia de Segovia apuesta por una moda consciente y transformadora y cuenta con este espacio de referencia donde la creatividad y la sostenibilidad se encuentran y se entienden”, destaca la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

El impacto de SOS-Tejible se extiende por toda la provincia segoviana ya que forma parte del programa de educación ambiental de la Diputación ‘Enreda en Verde’.

Ya ha recorrido numerosos municipios de la provincia con talleres participativos en los que han traladado a los vecinos del medio rural que el consumo responsable y la reutilización pueden ser accesibles y creativos en cualquier entorno.

La Diputación de Segovia refuerza así su compromiso de mantener a SOS-Tejible como un escaparate nacional de innovación en moda y sostenibilidad y de convertirla en una cita que cada año gane más fuerza y proyecte a la provincia como referente en la transición ecológica del sector textil.