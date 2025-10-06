Un hombre herido por arma de fuego y una mujer agredida con un objeto en Salamanca

Un hombre ha resultado herido por arma de fuego en una agresión esta madrugada en la capital salmantina, con además una mujer también atendida tras ser agredida con un objeto, según ha explicado en su web el servicio autonómico de Emergencias 1-1-2.

Sobre las 02.37 horas de la madrugada, el 1-1-2 ha recibido una llamada de la Policía Nacional informando de una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos de Salamanca.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local de Salamanca y Emergencias Sanitarias -Sacyl- movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico para atender al herido.

Los sanitarios atendieron a un hombre herido por arma de fuego, al que trasladaron posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Y según informó el Cuerpo Nacional de Policía, también se atendió a una mujer que resultó herida al ser agredida con un objeto.