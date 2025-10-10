De la Hoz: "La imagen de España está deteriorada en la UE"

El europarlamentario del PP por Castilla y León, Raúl de la Hoz, y la portavoz adjunta de este partido de Agricultura en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, han reclamado este viernes al ministro de Agricultura, Luis Planas, que bloquee la propuesta de PAC por ser perjudicial para los intereses de España.

Al respecto, los dos europarlamentarios aseguran que el Partido Popular Europeo va a estar a la altura de las circunstancias en la defensa de los intereses de Castilla y León y en general de los españoles en cuando a la PAC.

Crespo ha citado el marco financiero plurianual que ha presentado la Comisión y que en estos momentos "es difícil de aceptar", dice, porque en realidad se baja un 22 por ciento, se mezclan los fondos de cohesión con el segundo pilar de la PAC, jóvenes agricultores, innovación, capacidad de regadío. "Todo esto va en contraposición" de lo que es España, un país agrario y ganadero", advierte.

"Es el momento de que España, representada en el Consejo, bloquee esa propuesta; otros países tendrán otras cuestiones que quizás les interesen más, como las industriales o el tema de defensa, pero nosotros somos un país agrario, agroalimentario y nos va la vida en ello", afirma, contundente, mientras recuerda que en España se podrían perder hasta 15.000 millones de euros y en Castilla y León hasta 1.700.

"El cereal podría perder 125.000.000 euros, que la ganadería podría perder 62.000.000 euros al año o la remolacha 3.000.000 euros al año", asegura.

De la Hoz, por su parte, al ser preguntado por cómo se ve España desde Bruselas, ha asegurado que en los asuntos del Gobierno vinculados con supuesta corrupción y ha opinado que la imagen del país está "ciertamente deteriorada en la Unión Europea" y lo importante en el ámbito internacional no es la defensa o no de un gobierno, sino la defensa o no del país.

Para el europarlamentario, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se siente a negociar temas tan importantes como la PAC, esta cuestión estará sobre la mesa, pesará, y esa situación "desgraciadamente la pueden pagar los agricultores