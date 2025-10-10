Varios muertos y 19 desaparecidos tras una enorme explosión en una fábrica de explosivos en EE UU

Una potente explosión registrada en la mañana del viernes ha sacudido las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una fábrica de explosivos ubicada en Bucksnort, Tennessee, EE UU, dejando un saldo provisional de varios muertos yhasta 19 personas desaparecidas, además de varios heridos.

Las autoridades temen que el número de fallecidos crezca. El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, ha dado una rueda de prensa hace escasos minutos en los que confirmaba que "ya hay varios muertos".

El estallido, que se produjo en torno a las 7:50 a.m. (hora local), generó una colosal columna de humo visible desde municipios situados a más de 20 kilómetros del lugar. Testigos describieron la onda expansiva como “una sacudida similar a un terremoto”.

Los equipos de emergencia se enfrentan a condiciones extremadamente peligrosas, debido al riesgo de explosiones secundarias. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE UU ha sido desplegada para investigar el origen del siniestro, mientras que el Departamento de Transporte de Tennessee ha cerrado la carretera estatal 230 para facilitar las labores de rescate.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, se dedica a la producción de materiales explosivos para uso militar y comercial. La planta, que ya sufrió un incidente similar en 2014, ocupa un terreno de más de 1.300 acres y cuenta con ocho edificios de producción.

El director de gestión de emergencias del condado, Odell Poyner, también ha confirmado que hay múltiples víctimas mortales, aunque aún no se ha proporcionado una cifra oficial. Los hospitales de la zona han comenzado a recibir a los heridos, mientras las comunidades cercanas permanecen en alerta.

El alcalde Jim Bates ha pedido calma y solidaridad a la población: “Pedimos oraciones por las familias afectadas. Nuestros equipos están trabajando sin descanso para encontrar a los desaparecidos y garantizar la seguridad de todos”.

La investigación sobre las causas de la explosión continúa, y se espera que las autoridades tarden varios días en esclarecer completamente lo ocurrido.