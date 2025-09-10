Huellas de Teresa y Yemas de Teresa firman un acuerdo de colaboración para impulsar la promoción del patrimonio teresiano

La Red de Ciudades Teresianas de España, Huellas de Teresa, y la empresa gastronómica Yemas de Teresa han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de promocionar la imagen de la Red y contribuir a la difusión del legado cultural de Santa Teresa de Jesús a través de un producto de alta calidad y proyección nacional.

El convenio, firmado por Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y presidente de la Red Huellas de Teresa, y Isabel López Resina, gerente de Yemas de Teresa, contempla el lanzamiento de un producto exclusivo dedicado a Huellas de Teresa, con un packaging especial que incorporará el logotipo de la Red, el nombre de las ciudades teresianas que la integran, así como información relevante para que el consumidor pueda conocer más sobre el proyecto y su dimensión patrimonial, turística y espiritual.

Asimismo, las tiendas de Yemas de Teresa incorporarán manteles promocionales con el logo de la Red y un mapa ilustrado con las ciudades que forman parte del itinerario teresiano, reforzando así la presencia visual de Huellas de Teresa en espacios de consumo cultural y gastronómico.

Este acuerdo supone un paso importante para la Red, que continúa estrechando lazos con agentes del sector turístico, cultural y empresarial, ampliando así los canales de difusión de su mensaje y su propuesta patrimonial.

Durante la firma del acuerdo, Jesús Julio Carnero, presidente de la Red Huellas de Teresa, ha subrayado la importancia de este tipo de colaboraciones público-privadas para dar visibilidad a la riqueza cultural y espiritual de los territorios teresianos:

«Esta alianza con una empresa de referencia como Yemas de Teresa nos permite seguir sembrando Huellas en nuevos espacios, acercando la figura de Santa Teresa de Jesús a través de experiencias únicas que combinan tradición, sabor y memoria. Es un paso más en nuestro compromiso por proyectar la Red como un motor cultural y turístico de primer orden».

Por su parte, Isabel López Resina, gerente de Yemas de Teresa, ha destacado el valor simbólico y emocional que conlleva esta iniciativa, ya que “para nosotros es un orgullo vincular nuestro producto más emblemático con la figura de Santa Teresa y con un proyecto tan arraigado como la Red Huellas de Teresa. Compartimos con esta Red la apuesta por lo auténtico, por la identidad y por el valor de lo hecho con alma. Este lanzamiento es, sin duda, una forma de rendir homenaje a nuestras raíces».

Yemas de Teresa, con una consolidada trayectoria en el ámbito de la repostería gourmet y un firme posicionamiento a nivel nacional, se convierte en un aliado estratégico para fortalecer la visibilidad de Huellas de Teresa en nuevos públicos y territorios, sumando sabor, tradición y excelencia a un proyecto que aúna espiritualidad, cultura y turismo.