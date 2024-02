El humor dará paso al miedo en el próximo Foro de la Cultura

Más de 13.000 personas han disfrutado estos días atrás en Valladolid de la séptima edición del Foro de la Cultura, que se clausuraba ayer en el Teatro Calderón con los últimos diálogos protagonizados por los humoristas Javier Cansado, Arturo Valls o Joaquín Reyes, entre otros.

Una edición en la que la risa ha sido el hilo conductor durante los cinco días que ha durado con más de 40 ponentes nacionales e internacionales que han debatido sobre las distintas caras del humor desde la ciencia, la sociología, la psiquiatría, la literatura, la música o la comunicación.

La próxima edición de este exitoso foro versará sobre el miedo, con el objetivo de seguir manteniendo ese componente de búsqueda y riesgo, que caracteriza a este evento, según ha avanzado el director del Foro de la C.

"Ha sido sorprendente ver las colas que se formaban en el Calderón y llenar, cada jornada, el aforo del teatro y de otros espacios con la presencia de espectadores de edades tan diferentes", destaca Blanco, para quien este foro se ha consolidado como una propuesta atractiva y demuestra que, en momentos de polarización, la gente desea encontrarse en espacios de reflexión y diálogo.

Asimismo, pone en valor el seguimiento de este foro en cada edición a través de internet. En este sentido, señala que los diálogos suman, cada año, más de 50.000 visualizaciones en internet y que las personas que no pudieron asistir al Foro tienen a su disposición los pódcast de todas las sesiones celebradas en la web www.forodelacultura.es.

Última jornada

Durante esta última jornada de diálogos, el cómico Joaquín Reyes ha asegurado que "no es verdad" la idea de que había más libertad en los años 80 que en la actualidad para hacer humor, y ha sostenido que se puede hacer humor de todo, lo importante "es el enfoque" y contar con la complicidad de los colectivos implicados en esos chistes.

Arturo Valls, por su parte, tampoco está de acuerdo con el discurso de que "es que ahora no te puedes reír de nada" y ha cuestionado la necesidad de hacer chistes sobre colectivos como el LGTBI o las personas con discapacidad, porque "el contexto es muy importante" y es necesario conocer a quién se dirige, dónde y sobre quién gira el humor.

Sobre este debate ambos lo tienen claro y comparten opinión: “a veces, le damos demasiada importancia”.

Por su parte, el humorista Javier Cansado ha aclarado que no ejerce de humorista fuera del trabajo y ha explicado que se nutre de "aspectos sociales y personajes un poco diferentes que no están en la familia". Una confesión en la que no ha coincidido su hija, la guionista Helena Pozuelo, con la que ha compartido conversación este domingo Valladolid en la charla 'No lo pillo'.

La moderadora del encuentro, la comisaria de arte Mery Cuesta, ha afirmado que las risa en la familia "es la quintaesencia esencia del humor", porque "son códigos compartidos en un contexto muy pequeño y es muy especial", que a la larga se convierten en un "tesorito y algo muy puro".