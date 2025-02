Identificados en la Universidad de Salamanca documentos que revelan la conexión entre Unamuno y H. G. Wells

Tras el telegrama de Albert Einstein a Miguel de Unamuno publicado en diciembre de 2024, en el archivo de la Casa-Museo Unamuno, continúan apareciendo nuevos documentos que refuerzan la relevancia internacional del pensador salmantino y sus relaciones con destacados científicos, escritores y pensadores de su tiempo. La identificación de estos escritos se ha producido dentro del proceso de documentación que se desarrolla en torno a la exposición sobre los vínculos del que fue rector de la Universidad de Salamanca y la ciencia que prepara la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento.

Una de las más recientes y sorprendentes revelaciones es la confirmación de una relación epistolar durante la década de 1930 entre Miguel de Unamuno y el afamado novelista británico Herbert George Wells, autor de clásicos de la literatura como “La máquina del tiempo”, “La guerra de los mundos”, “La isla del doctor Moreau” o “El hombre invisible” y considerado, junto a Hugo Gernsback y a Julio Verne, uno de los padres creadores de la ciencia ficción.

El documento más llamativo de esta relación es una invitación manuscrita del propio H.G. Wells dirigida a Unamuno mientras el filósofo estaba en Londres para recibir el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford. En la carta, el escritor británico invita al pensador español a cenar en su residencia el viernes 28 de febrero de 1936.

La nota también menciona la invitación a presenciar, junto a la baronesa Budberg y a William Ralph Inge, en el Teatro Leicester Square, una proyección de Things to Come, una película que había sido estrenada apenas una semana antes y que estaba guionizada por Wells y basada en su obra The Shape of Things to Come. William Ralph Inge, ampliamente conocido como Dean Inge, fue un prominente teólogo y filósofo británico que estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura en tres ocasiones. La Baronesa Budberg fue una escritora rusa, amante de Wells y sospechosa de ser una agente doble de la policía secreta soviética (OGPU) y del Servicio de Inteligencia Secreto Británico (MI6).

Si bien de momento no se han hallado registros directos que confirmen la asistencia de Unamuno al encuentro, sí existen indicios de que acudió. Por ejemplo, un poema escrito el 2 de marzo por el intelectual español, tras despedirse de Inglaterra y regresar a España, contiene referencias que parecen estar relacionadas con la temática de la película de H.G. Wells. Algunos versos sugieren que pudo haber presenciado la proyección o, como mínimo, haber mantenido un diálogo con el autor británico sobre el filme. También el corresponsal del diario “El Sol”, en su crónica del 1 de marzo sobre el viaje de Unamuno a Londres menciona la invitación al cine, dando a entender que Unamuno sí fue.

La trayectoria de H.G.Wells y su relación con Unamuno

Durante su trayectoria, Wells participó en el debate político cotidiano de Gran Bretaña interviniendo en una amplia gama de temas, incluida la política educativa, la reforma social, el gobierno imperial, la estrategia militar, las relaciones de género, las carencias de las instituciones democráticas existentes y el capitalismo. Además, publicó 25 artículos en la revista “Nature”, con escritos como el publicado en 1894, que tituló “Popularizando la ciencia”. Por si fuera poco, Wells estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura en cuatro ocasiones, y sus obras, majestuosas y disruptivas, predijeron, entre otros elementos, la comunicación inalámbrica, la red informática mundial, la televisión, los vuelos espaciales, el audiolibro, la bomba atómica, la ingeniería genética y la proliferación nuclear. En la década de 1940, Wells se convirtió en uno de los primeros defensores de los derechos humanos y redactó la Declaración de Sankey, precursora de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la vasta red de contactos de Unamuno con intelectuales de todo el mundo, sino que también reafirma su interés por el avance científico y tecnológico, así como su implicación en los grandes debates del siglo XX.

Además del intercambio de correspondencia entre ambos intelectuales, el equipo de la Casa- Museo Unamuno ha verificado que ambos escritores se enviaron libros: el centro alberga una obra de Wells de la biblioteca personal de Unamuno, así como una carta mecanografiada y firmada por la secretaria personal del novelista británico que confirman que se remitieron, el uno al otro, varios ejemplares.

Asimismo, en 1924 H.G. Wells escribió un artículo en la prensa londinense en el cual mostraba su apoyo a Unamuno tras su destierro titulado “El caso Unamuno” y en el que se refería a Unamuno como “gran escritor y profesor, exrector de la Universidad de Salamanca y hombre de indiscutible preeminencia”.

Estos y otros tesoros que ilustran la relación entre Unamuno y la ciencia podrán observarse de cerca en la exposición en la que trabaja la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y que está prevista para 2026. La muestra permitirá a los visitantes explorar las conexiones del filósofo con la comunidad intelectual internacional, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno.

Casa-Museo Unamuno

La Casa-Museo Unamuno, dependiente del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, tiene como funciones primordiales custodiar y mantener la memoria de Miguel de Unamuno, así como difundir su obra, conservar y ampliar su legado patrimonial y ofertar programas culturales y educativos acordes con la temática del centro. La Casa-Museo Unamuno preserva la práctica totalidad de los borradores, manuscritos, cartas, dibujos y fotografías del escritor.