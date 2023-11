Isabel Nieto, "trabajo y sacrificio" para convertirse en campeona del mundo

Hace sólo una semana, sin hacer mucho ruido, una palentina irrumpía en la información deportiva al proclamarse campeona del mundo de kárate: Isabel Nieto, que ahora vé cómo el foco mediático alumbra una carrera hasta el momento poco conocida, incluso en su ciudad.

Con motivo de este oro, Isabel Nieto analiza en una entrevista con EFE cómo fue la consecución de su primer título a nivel mundial, algo que "ni ella misma soñaba". Un camino hasta el éxito lleno de "trabajo y sacrificio".

En primer lugar, ¿cómo han sido los días posteriores a ser campeona del mundo?

Han sido días de asimilarlo. Al principio lo vives con mucha alegría, pero es después cuando le das la importancia que merece con los tuyos porque te han visto crecer desde pequeña.

España ganó 2-1 a Japón y tu fuiste diste uno de los dos puntos a España.

Sí. Fue el primer combate que siempre marca la dinámica del equipo. Fue importante y el hecho de abrir el marcador para mi es un orgullo.

¿Cómo fue el Campeonato del Mundo en general?

Estábamos liberadas de la primera eliminatoria así que podíamos estar un poco más descansadas. Primero jugamos con Australia que era un poco más asequible y luego Egipto que, en ese momento, eran las Campeonas del Mundo. Cuando ganamos a Egipto nos enfrentamos a Hungría y sabíamos que podíamos, pero a ellas les ayudó que jugaban en casa. Se nos complicó un poco más, pero conseguimos pasar. Ya en la semifinal nos tocó contra Croacia. En este caso ganaron mis dos compañeras y no me tocó salir así que pude llegar más descansada a la final.

¿Y el enfrentamiento contra Japón?

Fue de infarto. Yo venía de perder el bronce y mi compañera María Torres de caer en su final. Sabíamos que queríamos ir a por el oro sí o sí. Tanto mi combate como el último fueron un constante intercambio de puntos y hasta el último momento no sabíamos quién lo iba a ganar.

Como indicabas, también competías a nivel individual.

Eso es. Sabía que este Campeonato del Mundo iba a ser muy exigente porque al final estás peleando casi todos los días. El viernes te vas con la alegría de haber entrado en la final, el sábado tienes que cambiar el chip para pelear por tu bronce, que por desgracia no salió, y tienes que volver a cambiar la mentalidad para la final.

¿Qué supone este oro para ti?

En primer lugar, es un éxito más a mi palmares, pero, sobre todo, es haberme ganado un puesto más consolidado en el equipo nacional.

Una victoria por equipos en un deporte individual, ¿sabe diferente?

Creo que se disfruta más por equipos, pero tiene menos reconocimiento que si lo ganas en individual.

Vives en Madrid, pero sigues muy ligada a Palencia. ¿Cómo se lleva esto?

Trato de seguir viniendo a Palencia siempre que puedo. Cuando vengo lo hago en autobús y te quita mucho tiempo, pero no me gusta descuidar a la gente de aquí. Es la ciudad en la que he vivido siempre y, me lleve donde me lleve el futuro, quiero seguir ligada a Palencia.

A nivel de oportunidades o de futuro, ¿Cómo quieres seguir viendo ese vínculo Madrid - Palencia?

No lo sé. Ahora mismo en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid puedo entrenar mañana y tarde con las sesiones que necesito para llegar hasta donde he llegado. En el momento en el que salga al mercado laboral como nutricionista habrá que ver dónde. De momento en Madrid, que no está muy alejado de Palencia y, eso sí, en mi cabeza no pasa un sitio que esté muy lejos.

Hablando del CAR, ¿cómo es un día allí?

Depende un poco del día. Me levanto y, en función del año, primero vas a clase o a entrenar, después de comer duermes la siesta. El día que se necesite, antes de comer, nos tratamos con el fisioterapeuta y, después de entrenar, sigues estudiando o tienes sesión con la psicóloga. No solamente es entrenar, también es cuidar lo que comes, la fisioterapia, descansar bien…

Un aspecto que cada vez le damos más importancia es la salud mental. ¿Cuánta importancia tiene?

Creo que ahora es lo que me está marcando la diferencia. Yo antes, con la misma preparación física, cuando llegaba al calentamiento estaba más pendiente de lo que hacían las otras y me ponía muy nerviosa. Internacionalmente, los nervios me jugaban una mala pasada hasta el punto de llegar al primer combate como si hubiera hecho ya cinco. Eso me perjudicaba a nivel físico y sentirme bien cuando voy a competir me lo ha dado el cambio de chip en lo mental.

¿Cómo empieza una niña de Palencia a practicar kárate?

Empecé en el colegio, en el Santo Domingo de Guzmán. Allí se daban clases de kárate, mis padres querían que hiciera algún arte marcial y como iban compañeros míos me apunté. Al principio empezó como un juego y cuando descubrí el combate, a los 12 años, me empezó a gustar mucho más porque yo al principio era más de baloncesto.

¿Este es el mejor momento en tu carrera deportiva?

Sí porque se ve toda la mejora. Tú venías aquí y no decías: esta va a ser Campeona del Mundo. Yo creo que prima más el trabajo y el sacrificio.

Un sueño...

Creo que nunca había soñado así de alto. Me conformaba con ser medallista mundial. Ahora viendo donde estoy, puedo soñar con volver a ser Campeona del Mundo por equipos y serlo en categoría individual.

¿Quién ha sido tu referente?

Realmente no he tenido muchos referentes. Cuando he empezado a salir fuera sí que he dicho: este competidor me gusta. Pero lo que me ha hecho más fuerte ha sido la gente que tenido aquí alrededor. Quizás tenían medallas nacionales y, al verlos cercanos, me ha ayudado a crecer.

Sin embargo, seguro que tú eres el referente para muchas niñas y niños que te ven aquí entrenando. ¿Qué les dirías?

Les diría que si tienen un objetivo o un sueño que confíen en ello desde el principio, no hay nada imposible, aunque lo parezca. Con sacrificio y esfuerzo llega. Si yo he podido, ellos también.