Javier Maroto afirma que “la unidad” en el apoyo al PP supone “la garantía de que la izquierda nunca gobierne”

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, afirmó, en una visita a Salamanca, que “la unidad” en el apoyo al PP supone “la garantía de que la izquierda nunca gobierne”. De este modo, el parlamentario popular pidió para mantener una ronda de contactos con las candidaturas a las Cortes Generales, concentrar el voto en su formación tras la sugerencia del líder de Vox, Santiago Abascal, de solitaria entrar en el Gobierno en una hipotética negociación en caso de que los números tras las elecciones del 23 de julio lo permitan.

“El modelo del Partido Popular es el modelo de Salamanca. Los salmantinos son ciudadanos muy inteligentes y han interpretado mejor que nunca, en esta ocasión, que la unidad es la garantía de que la izquierda nunca gobierne, que no estropee las cosas, que no deshaga la economía, ni ponga en riesgo la convivencia ni las políticas esenciales de nuestros vecinos. El modelo del Partido Popular es un partido que aspira a gobernar en solitario”, señaló, tras ser peguntado acerca de las intenciones de Abascal.

Para lograr esos resultados, Maroto quiso trasladar un mensaje de “humildad y de tranquilidad”, pero también de “compromiso” por parte del PP. “Vamos a explicar a todos los españoles que si repetimos modelos como el de Salamanca o modelos en los que el Partido Popular tiene una mayoría sólida, habrá garantía de un gobierno del Partido Popular en solitario”.

Una consideración que realizó “independientemente de las diferencias que tengamos con otras formaciones políticas” y asegurando que “lo que se ha demostrado por la vía de los hechos es que un gobierno en funciona mejor, funciona más rápido y de una forma más ágil cuando es un gobierno del Partido Popular en solitario”. “Esa es nuestra apuesta, la ha explicado muchas veces nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y es, sin duda, el compromiso al que aspira, un compromiso que depende de la confianza de los españoles y tenemos por delante estas semanas para conseguir”, finalizó a este respecto, informa Ical.

Además, el dirigente popular acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mentir cuando dice que, si renueva mandato, no habrá una consulta independentista en Cataluña. “Pedro Sánchez sigue siendo una amenaza real para la unidad territorial en nuestro país”, manifestó durante su comparecencia en Salamanca donde se reunió con las candidaturas del PP a las Cortes Generales”.

“Estamos muy hartos, muy cansados de las mentiras de Pedro Sánchez. Lo hemos visto mentir en cuestiones esenciales en todos los días de su mandato. Son conocidas alguna de ellas, como que nunca gobernaría con Podemos, que nunca indultaría a los golpistas, que nunca abarataría la malversación. Hemos visto decir que la ley del Solo Sí era un ejemplo del que todo el mundo se iba a sentir orgulloso. Y ayer hemos visto un nuevo capítulo de las mentiras de Pedro Sánchez. En un programa de máxima audiencia, el presidente del Gobierno decía, otra vez con la boca pequeña que si repite en su mandato, no habrá un referéndum en Cataluña”, resumió el parlamentario popular.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular en el Senado recordó que unas horas después Yolanda Díaz, candidata de Sumar y miembro del Gobierno de Sánchez, reconoció “públicamente “que en el programa electoral de esa formación estará el referéndum de independencia en Cataluña. “Uno de los dos miente y siempre miente el más débil, en este caso Pedro Sánchez, que ya ha dado muestras manifiestas de que cada vez que tiene que rendirse a las exigencias de sus socio siempre ha acabado plegado alas mismas”, insistió.

Además, consideró que el actual presidente es una “amenaza” también para “la convivencia”, así como para “las políticas sociales” o, “por supuesto, el conjunto de las infraestructuras”. “Es imprescindible ese cambio político en España y quizás si todas las provincias, todos los españoles, copian el modelo de Salamanca, ese cambio será seguro. Yo animo, sin duda, a todos a que aúnen el esfuerzo de apoyar a Alberto Núñez Fijo en la próxima convocatoria electoral”, añadió.

Una circunstancia, según matizó, que beneficiaría a los servicios básicos, incluyendo la atención primaria de los médicos. “Ayer se comprometió el presidente nacional, a que haya más médicos MIR en la sanidad, que haya más efectivos médicos para que después un buen consejero de sanidad, como Alejandro Vázquez, y un buen presidente, como Alfonso Fernández Mañueco puedan gestionar la sanidad, pero con más efectivos que dependen del Gobierno central”.

Trenes a Salamanca

Por otra parte, Maroto calificó de “indignante” y de “completo bochorno” que Salamanca no haya recuperado aún las frecuencia ferroviarias con Madrid que fueron retiradas durante la pandemia, una circunstancia que atribuyó a “la desidia del Gobierno central”. “Ya está bien de tomaduras de pelo, ya está bien de maltratos desde los socialistas a Salamanca”, insistió.

“La exigencia razonable que hace el Partido Popular de Salamanca, que hacen sus instituciones y que hace el Gobierno de la Junta de Castilla y León para que se respete también a los salmantinos en su calidad en el transporte público con otros puntos de España, es una cuestión absolutamente prioritaria. El Gobierno de Alberto Núñez Fijo atenderá esa reivindicación de forma inmediata, porque se respeta también una cuestión que es básica, que es la movilidad en un transporte público como es el ferroviario”, añadió en este sentido.

Por otro lado, el dirigente del PP aprovechó su estancia en Salamanca para felicitar al presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, por revalidar su Alcaldía, y con mayoría absoluta. “Su resultado electoral es un ejemplo para toda España. Y lo es por la manera de trabajar, por la manera de hacer las cosas, por el tono constructivo, aunque también vehemente en las exigencias para con la ciudad y con la provincia, que han servido muy bien y han sido entendidas muy bien por los salmantinos”, refirió.

Asimismo, elogió a los miembros de las listas del PP salmantino, empezando por los senadores. “Yo conozco personalmente a los tres senadores que acompañan a la candidatura de Alberto Núñez Fijón al Senado el 23 de julio, a Bienvenido de Arriba, Gonzalo Robles y Ester del Brío. De los tres solo se puede hablar bien, porque solo su trabajo se ha catalogado y se ha clasificado como un buen trabajo en el Senado, en diferentes ámbitos, sin duda a la altura”, apostilló.

Pero también tuvo palabras de alabanza para los diputados. “Siendo responsable del grupo parlamentario en el Senado, quiero dejar claro que también me consta y mucho el enorme trabajo y el éxito que tanto José Antonio Bermúdez de Castro como María Jesús Moro han desempeñado en la Cámara Baja”, explicó.

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, explicó que visitará la provincia junto a los candidatos. “Hay mucha ilusión en los militantes del Partido Popular. Es una ocasión única para llevar a la Presidencia del Gobierno a una persona muy valiosa, Alberto Núñez Fijo, y para que se vaya de la Moncloa una persona que realmente nosotros consideramos que justamente es lo contrario, una persona que no se merece esta”, afirmó.

García Carbayo pidió así la “máxima movilización” a sus votantes. “Es muy importante que toda esta gran ilusión y toda esta corriente a favor del Partido Popular, no solamente en Salamanca, en toda España, se traduzca en que las urnas estén llenas de votos. Esto es vital y para eso, sin el trabajo de nuestros alcaldes, de nuestros concejales, de todos nuestros militantes, no va a ser posible conseguir esos grandes objetivos que he anunciado”, concluyó.