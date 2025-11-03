Jesús Julio Carnero entrega los Premios Valladolid Ciudad Limpia ‘Rubén Martín Portero’ en su primera edición

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado esta tarde la entrega de la primera edición de los Premios Valladolid Ciudad Limpia ‘Rubén Martín Portero’, unos galardones que tendrán carácter anual y nacen con el propósito de dignificar y visibilizar el importante trabajo de los miembros del Servicio Municipal de Limpieza, responsables de mantener la ciudad limpia y salubre los 365 días del año.

Los premios han sido entregados por el alcalde, Jesús Julio Carnero, en un acto en el que se ha reconocido tanto la labor de los trabajadores municipales como la implicación ciudadana en la mejora de la limpieza urbana.

En esta primera edición, los galardones han recaído en:

· Rubén Martín Portero, a título póstumo, trabajador del Servicio de Limpieza fallecido el 7 de enero de 2023 a consecuencia de un accidente laboral, en reconocimiento a su alto grado de implicación y profesionalidad demostrados durante toda su trayectoria.

· La Asociación de Propietarios del Polígono de San Cristóbal, por su colaboración activa con el Ayuntamiento y su papel destacado en la difusión de las recomendaciones e instrucciones sobre la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos en el polígono industrial.

Como ha señalado el alcalde, “el Servicio de Limpieza de Valladolid, que cuenta actualmente con unos 550 trabajadores, es motivo de orgullo para la ciudad, al mantenerse como un servicio esencial de gestión directa municipal, lo que permite una respuesta eficaz ante eventos como las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la Semana Santa o la Noche de San Juan”. Y, además, ha subrayado que “en los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por este servicio mediante la incorporación de nuevo personal fijo, la renovación de la flota de vehículos, y la ampliación de las fracciones de recogida selectiva”.

De hecho, ya se han alcanzado nueve tipos diferenciados de residuos: orgánico, envases, vidrio, papel y cartón, resto, enseres, aceite de cocina, pilas y textil.

Durante el acto, se ha destacado también la importancia de la colaboración ciudadana, asociaciones y entidades que con su compromiso y buenas prácticas contribuyen a mantener una Valladolid más limpia y sostenible.

En memoria de Rubén Martín Portero

El premio, que lleva el nombre de Rubén Martín Portero, rinde homenaje a su memoria y a todos los trabajadores que día a día contribuyen al bienestar y la convivencia ciudadana. El Ayuntamiento agradece especialmente a la familia de Rubén su generosidad al aceptar que este reconocimiento lleve su nombre.