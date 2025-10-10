La joven "agroinfluencer" salmantina Pilar Pascual, Premio Talento Joven de la Academia de Gastronomía

La agricultora, ganadera y “agroinfluencer” Pilar Pascual ha sido galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven 'Alimentos de España' 2025 que concede la Real Academia de Gastronomía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pascual, conocida en redes como @agripilar, es una ingeniera agrónoma salmantina de 23 años quien, desde su pequeño pueblo salmantino en la comarca de la Armuña, Parada de Rubiales, es una voz influyente dentro del sector agroganadero gracias a los contenidos que comparte en sus canales sociales de Instagram, YouTube y TikTok.

La joven, que cuenta su día a día en el campo de una forma cercana y auténtica, ha impulsado dos marcas de productos: los pistachos de Finca Telereta y las carnes de La Vaca Madruga.

Para el jurado, que preside el chef Dabiz Muñoz, “si hay un mundo difícil y al que se apunta poca gente joven es la agricultura y la ganadería” y Pascual, “no solo trabaja en el campo, también ha creado sus proyectos y unas redes potentes para difundirlo”.

Para la galardonada, recibir este premio es “un honor inmenso y una motivación enorme”, aunque ha asegurado que “este premio no es solo mío: pertenece a todas las personas que creen en el futuro del mundo rural y luchan por mantenerlo vivo”.

“Como agricultora, ganadera y agroinfluencer, lo vivo como un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes trabajamos en el sector primario y defendemos con orgullo el valor del campo, la sostenibilidad del campo a la mesa y la vida rural”, ha subrayado.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada.