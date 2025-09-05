La Junta atiende todas las peticiones de las mancomunidades para mejorar su prestación de servicios

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha visitado este viernes 5 de septiembre la localidad palentina de Osorno, que pertenece a la mancomunidad La Vallarna, formada actualmente por 14 municipios en los que residen más de 2.600 vecinos. Allí ha sido recibido por la presidenta de la mancomunidad y alcaldesa de Osorno, María Félix Dehesa, así como por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y por los representantes municipales de los ayuntamientos de la agrupación.

El motivo de la visita ha sido la puesta en marcha de un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos, un vehículo financiado por la Consejería de la Presidencia con 155.000 euros, un 62% de los casi 250.000 euros de su coste total. Por su parte, la Diputación de Palencia ha aportado 30.000 euros, mientras que la mancomunidad ha financiado el resto de la inversión a través de sus recursos propios.

En palabras de González Gago, “desde el Gobierno autonómico apoyamos indudablemente a las mancomunidades de municipios de Castilla y León, que permiten a nuestros pequeños pueblos optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la gestión de servicios públicos y facilitar la realización de proyectos que no podrían llevarse a cabo individualmente por un solo ayuntamiento”.

Gracias a este nuevo camión, esta mancomunidad palentina podrá mejorar su parque de maquinaria para seguir prestando el servicio público de recogida de basuras, uno de los servicios que tiene encomendados y que resulta esencial para mantener una correcta limpieza de las calles, garantizar la salubridad pública y promover un entorno más sano para todos los vecinos y visitantes.

En este sentido, Ángeles Armisén ha destacado la labor esencial que realiza el personal de limpieza de la mancomunidad, reconociendo su compromiso diario para mejorar la calidad de vida de los vecinos y mantener en buen estado los espacios públicos de los municipios.

Un apoyo autonómico creciente y decidido

La Consejería de la Presidencia apoya año a año la importante labor de las mancomunidades de Castilla y León, unas entidades locales que representan un papel fundamental en la gestión y prestación de servicios públicos en el ámbito rural. En una comunidad caracterizada por su dispersión territorial y la existencia de numerosos municipios pequeños, estas mancomunidades permiten la cooperación entre pueblos para optimizar recursos, fomentar el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo así a combatir la despoblación y fortalecer el tejido social y económico de la Comunidad.

Por esta razón, en 2025 la Consejería ha resuelto financiar 96 inversiones por valor de 10,4 millones de euros que benefician a más de un millón de habitantes de 1.463 municipios. Cada una de las mancomunidades ha planteado sus necesidades de inversión, y todas estas solicitudes han sido aceptadas, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Como ha recordado González Gago, “prueba del apoyo a las mancomunidades por parte de la Junta de Castilla y León es la cada vez mayor cuantía presupuestaria que destinamos a esta línea de ayudas”.

Solo en esta legislatura, los fondos a disposición de las mancomunidades se han incrementado en más del 100 %, y cada año se extiende más la tipología de inversiones que pueden ser objeto de ayuda, como resultado de las peticiones realizadas por los representantes municipales, que la Consejería de la Presidencia escucha y atiende: retroexcavadoras, camiones barredoras, vehículos para el servicio de saneamiento de aguas, trituradoras para restos de poda… son solo algunas de las inversiones que la Junta de Castilla y León ha resuelto financiar en 2025.

En el caso de la provincia de Palencia, en el año 2025 se han aprobado ayudas para seis mancomunidades que movilizarán más de 730.000 euros y que beneficiarán a 58 municipios con una población de más de 43.000 vecinos. Entre las inversiones financiadas se encuentra la adquisición de varios camiones de recogida de residuos y contenedores, así como la mejora o rehabilitación de inmuebles titularidad de las mancomunidades.

En cuanto a la mancomunidad La Vallarna, en los últimos dos años la Consejería de la Presidencia ha resuelto financiar dos inversiones solicitadas por la entidad local: el camión de residuos presentado hoy y también más de un centenar de contenedores por valor de 20.000 euros.