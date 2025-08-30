La Junta impulsa nuevas oportunidades laborales para 2.000 desempleados, con una inversión de 7,5 millones en el programa OFI

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Leticia García, invertirá 7,5 millones de euros a través de los proyectos aprobados en el marco del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), que se desarrollará entre el mes de septiembre y el 31 de enero, con el fin de “favorecer el desarrollo profesional de unas 2.000 personas en situación de desempleo”.

Esta iniciativa, gestionada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), “representa una oportunidad para la cualificación y la reincorporación al mercado laboral de sus participantes, que recibirán un apoyo integral en orientación profesional, formación dual, e inserción laboral”.

De acuerdo con la resolución aprobada en los últimos días, a través del programa OFI se desarrollarán, hasta enero, un total de 82 proyectos de itinerarios integrados de empleo, que abarcan 9 familias profesionales diferentes y en línea con las actuales demandas del mercado de trabajo, según informaron fuentes del Gobierno regional.

Los itinerarios engloban orientación profesional con un acompañamiento personalizado, acciones de formación para el empleo que conducen a la obtención de certificados profesionales y acciones para la inserción laboral que incluyen compromiso de inserción para buena parte de los participantes.

Los proyectos, que se ejecutarán a través de entidades de formación debidamente acreditadas, están diseñados para mejorar las oportunidades de empleo y la cualificación profesional de personas en situación de desempleo. Los participantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo, o de servicios previos al empleo, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y reunir los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos para la especialidad formativa del itinerario en el que se vaya a participar.

En su conjunto, los programas aprobados contemplan la asistencia de unos 2.000 desempleados. Se espera que alrededor de 1.500 alcancen una cualificación profesional acreditada, y, al menos 400 logren su inserción en el mercado laboral dentro del mes siguiente a la finalización de su participación en el proyecto.

El programa constituye una apuesta por mejorar las oportunidades y el futuro laboral de las personas que buscan empleo, aprovechando su potencial y facilitando su acceso o reincorporación a un mercado laboral en constante evolución. Paralelamente, contribuye a dar respuesta a las necesidades profesionales de las empresas de la comunidad, mejorando su competitividad y su crecimiento.