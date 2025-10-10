La Junta mejora la conectividad por carretera en el norte de León

La Junta de Castilla y León mantiene una apuesta decidida por la mejora y modernización de la Red Autonómica de Carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, reforzar la cohesión territorial y ofrecer a los ciudadanos infraestructuras sostenibles y de calidad. En este marco, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha concluido la renovación del firme en la carretera autonómica CL-626, en el tramo comprendido entre La Robla y Robles de la Valcueva, con una inversión global de 1.454.658 euros.

La actuación se ha ejecutado en 14 meses, adelantándose al plazo inicialmente previsto, y ha supuesto una mejora integral de una vía estratégica que conecta los valles del Bernesga y el Torío, beneficiando tanto a los usuarios urbanos como rurales.

Durante la visita a las obras, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha explicado que “con este tipo de actuaciones, la Junta refuerza su compromiso con la seguridad vial, la cohesión territorial y la sostenibilidad, garantizando que nuestros ciudadanos puedan desplazarse en mejores condiciones y con mayor confianza”.

El consejero ha destacado además la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación y ejecución de las obras: “La innovación técnica y el respeto ambiental son ejes de nuestra política de infraestructuras. La utilización de materiales reciclados y la inclusión de medidas correctoras demuestran que es posible modernizar nuestras carreteras reduciendo el impacto medioambiental”.

Finalmente, Sanz Merino ha puesto en valor la importancia de esta carretera para la vertebración del territorio leonés: “La CL-626 no solo es una vía de comunicación, es también un motor de desarrollo económico y social para los municipios que atraviesa. Con esta inversión damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos y contribuimos a fijar población en el medio rural”.

La intervención

Esta obra ha abarcado un tramo de casi 12 kilómetros que soporta un tráfico medio diario de más de 1.100 vehículos, con un 7% de tráfico pesado. Entre las principales mejoras destacan:

El refuerzo del firme con betún modificado con caucho reciclado, que aumenta la durabilidad, reduce las emisiones y mejora el comportamiento frente a la fisuración.

La renovación de intersecciones clave, como la de acceso a La Robla, la glorieta de la fábrica de cemento o la confluencia en Robles de la Valcueva con las carreteras autonómicas LE-311 y LE-315, punto estratégico de comunicaciones en el valle del Torío.

La instalación de nueva señalización vertical y horizontal, barreras de seguridad y reductores de velocidad en los accesos a los núcleos de población, además de la creación de pasos peatonales para reforzar la seguridad ciudadana.

La obra ha supuesto también una mejora en las travesías urbanas, donde se han renovado rigolas, colocado protectores en pasos salvacunetas y ejecutado el fresado de pavimento para garantizar un tránsito más seguro y fluido.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el mantenimiento y modernización de la Red Básica de Carreteras de la Comunidad, reforzando la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos.