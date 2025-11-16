Kipsang sorprende en Valonsadero (Soria) y le arrebata la victoria al favorito Kwizera

El keniano Mathew Kipchumba Kipsang ha conseguido una inesperada victoria en la prueba campo a través disputada este domingo en el monte Valonsadero de Soria donde ha logrado batir, en la recta final, al gran favorito, el burundés Rodrigue Kwizera, que aspiraba a ser el primer atleta en ganar cuatro veces la clásica soriana.

A las 14.00 horas ha dado comienzo esta esperada prueba de 8.000 metros de recorrido que, hasta la última recta, ha estado encabezada por Kwizera, quien no esperaba ser superado, en los últimos veinte metros y tras continuos ataques, por Kinpsang, quien finalmente ha logrado cruzar primero la meta.

Kwizera, el gran favorito, buscando ser el primer atleta de la historia en sumar cuatro triunfos en Soria, ha marcado terreno desde el principio, seguido por Naibei Kiplimo, Matthew Kipkoech, Edwin Kiplangat y el español Thierry Ndikumwenayo.

En el segundo paso por vuelta, el keniano Matthew Kipkoech irrumpía como aspirante a la victoria con un valiente cambio de ritmo que obligaba a ponerse el mono de trabajo a Rodrigue Kwizera quien, en su condición de favorito, asumía la responsabilidad de apagar el incendio.

Encarrilada la recta final de la prueba, ya en la última recta previa a la línea de meta, la prueba se decidía entre cuatro atletas, lo que dejaba un final abierto y emocionante.

Kipkoech, que se resistía por momentos a dejar a Kwizera el liderato de la prueba; Kipchumba, que parecía no entrar en ninguna pelea y aguardaba en tercer lugar y Ndikumwenayo que peleaba por no quedarse rezagado.

Llegado el repecho de descenso, los atletas destaparon sus intenciones de cara a salir bien colocados de la última curva, Kipchumba sufría un resbalón que no sólo no le perjudicó sino que impulsó hasta ponerse a la par de Kwizera, que se mostraba incapaz de responder al cambio de ritmo del sprint.

Finalmente y, contra todo pronóstico, Kipchumba se imponía y Kwizera se quedaba acariciando la cuarta victoria en un final apoteósico.

Seguidamente, en tercer lugar, llegaba el keniata Kipkoech y Ndikumwenayo, cuarto, sería el mejor español.

Bonita carrera la protagonizada por las atletas femeninas con un inicio de ritmo pausado, que se encendió cuando la gran dominadora, Likina Amebaw (27:23), decidía cambiar el ritmo y adjudicarse su segunda victoria en Soria sin encontrar apenas oposición.

El primer giro fue la toma de contacto con el grupo compacto en el que ninguna corredora quería avivar el ritmo de carrera lo que ha sido la tónica general hasta el paso por vuelta, cuando comenzaba una selección de potencial con las favoritas bien colocadas en cabeza.

María Ureña se dejó ver en cabeza, escoltada por Odile Nintije y Nioshim Mandoi, mientras que Amebaw, Idaira Prieto, Claudia Corral, Sheila Jebet, Marta Pérez y la italiana Valentina Gemetto se mantenían en el grupo de cabeza.

La carrera estaba en el punto de partida de las previsiones, la joven aspirante mostraba su desparpajo y retaba a la Likina Amebaw, pero la etíope en cuanto miró atrás y vio a su contrincante, puso una marcha más para dejar la carrera sentenciada.

De esta forma, Jebet se tuvo que conformar con la segunda plaza, mientras que la italiana Valentina Gemetto demostraba su inteligencia competitiva y su fortaleza aferrándose a la tercera plaza del podio.

La mejor española sería Idaira Prieto con una fantástica cuarta posición.

Kipchumba, pletórico tras romper todos los pronósticos

Matthew Kipchumba bordaba su actuación en Valonsadero y tras la carrera aseguraba sentirse "bien" en una carrera dura, en la que era consciente de que Kwizera era el favorito.

"Lo sabía, el año pasado corrí contra él en Atapuerca y sabía que había ganado tres veces en Soria" aseguraba el atleta quien optó por esperar su momento para esprintar y adelantar a su rival.

Por su parte, la ganadora, Likina Amebaw, se mostraba "muy feliz" de volver a ganar en Soria, una prueba que ha señalado como su "favorita del circuito internacional".

Amebaw reconocía la buena carrera de su rival, Jebet, que le seguía de cerca, algo que le ha motivado a tirar hacia adelante y alzarse con la victoria aunque ese sobre esfuerzo le dejaba molestias en una pierna.

Tercera entraba la italiana Valentina Gemetto y cuarta y primera española Idaira Prieto quien, nada más llegar a meta aseguraba sentirse contenta con el resultado para el poco tiempo que lleva entrenando.

"Para el Europeo aún queda y confío en estar allí y en buena forma", destacaba la española.