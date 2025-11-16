El PP de Valladolid aborda qué pasos a dar para situar a Castilla y León entre los mejores lugares para adquirir una vivienda

El PP de Valladolid ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del sector de la vivienda con el objetivo de trasladar el firme compromiso del PP de castilla y león con el sector, además de escuchar de manera directa sus necesidades y propuestas para integrarlas en sus políticas.

El presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, ha participado en la reunión de la Comisión de Vivienda e Infraestructuras del PP provincial, en la que se han analizado los principales retos y desafíos del sector de la vivienda en nuestro territorio.

El encuentro ha contado con la participación de destacados ponentes como Estíbaliz González, CEO de Medgon; Álex Miranda, CEO de Navitia Portae; y Gonzalo Alarcia, CEO de G33, todos ellos miembros activos del clúster del hábitat AEICE de Castilla y León.

Durante la reunión se han abordado cuestiones clave como la industrialización de la vivienda, la rehabilitación y el desarrollo de nuevas viviendas alineadas con los principios de sostenibilidad, innovación tecnológica y salud. Los especialistas han insistido en la necesidad de continuar trabajando en políticas que reduzcan la burocracia y tengan en cuenta las necesidades especificas del medio rural.

Castilla y León cuenta actualmente con un precio medio de la vivienda inferior a la media nacional, lo que representa una oportunidad para atraer población a los núcleos rurales y combatir la despoblación, uno de los grandes objetivos del Partido Popular en la comunidad.

En este sentido, el PP ha presentado recientemente su Plan Vivienda, cuyos ejes principales son:

· Agilización urbanística para reducir los plazos de construcción.

· Fomento de la oferta residencial, impulsando proyectos estratégicos que reserven el 50% de las viviendas a precio tasado.

· Promoción del alquiler asequible para jóvenes.

· Lucha contra la ocupación ilegal.

· Colaboración con las comunidades autónomas y la FEMP para la implementación de reformas que faciliten el acceso a la vivienda.

Desde el Partido Popular se defiende la necesidad de desbloquear la oferta de vivienda en España mediante reformas legales que agilicen la construcción, refuercen la seguridad jurídica y fomenten la colaboración público-privada, con especial atención a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Con estas medidas, el PP reafirma su compromiso con una política de vivienda realista, sostenible y orientada a las personas, que contribuya al desarrollo económico y social de Castilla y León.